Luisa Fernanda W confesó por que decidió no estar en ‘La Casa de los Famosos’

¿Luisa Fernanda W iba para La casa de los famosos Colombia?

“ Yo decidí no ir porque tengo a los niños muy chiquitos y son muchos meses. La verdad, no me sentía tranquila si iba a un reality de este tipo”, contestó la influenciadora por medio de las historias de su IG.

View this post on Instagram

La reacción de Luisa Fernanda W cuando le pidieron cantar a en vivo

“Debo vencer el miedo a cantar en vivo, es algo con lo que he estado luchando durante mucho tiempo. No es que crea que lo hago mal, porque ya lo he hecho, pero es una inseguridad que no he logrado superar”, confesó la influencer en la entrevista.