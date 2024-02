Madre de ganador de ‘La voz kids’ rompió el silencio y expuso verdad sobre su ex; aclaró si le robó el premio a su hijo

“Soy el papá de Roberto Xavier, ganador de la edición 2019 de La Voz Kids, por este mismo medio se me ha calumniado, se me ha agredido”, relató en un video.

“Sí existe tal premio, el cual está como en un fideicomiso para sus estudios que ni yo ni su mamá absolutamente pueden tocar porque son expresamente para ese fin, para sus estudios. También pues teniendo derecho, se me ha negado el mismo el verlo en un promedio de 4 años que no lo veo, esporádicamente lo veo en las redes, y me da gusto que ande siguiendo los pasos que yo le enseñé en el ámbito musical. Sin más por el momento me despido de la gente, le mando bendiciones a la gente que me ha estado agrediendo, insultando ”, agregó.

No obstante, las cosas no quedaron ahí, pues la madre del artista tomó la palabra y expuso lo que había pasado en todo este asunto. La mujer recurrió a un video, donde brindó detalles de las versiones que salieron a la luz.

Madre de ganador de ‘La voz kids’ habló del supuesto robo que sufrió su hijo por parte de su ex

“Yo tenía entendido que como yo también había firmado esos documentos podría ir a pedir cuentas y todo cuando no es así, porque él ya me había quitado de que yo tuviera acceso a las cuentas, entonces, pues ahí a mí ya no me gustó la idea de de que él haya hecho esos movimientos, pero finalmente yo no me quise meter en problemas”, comentó en el clip.