Maluma explica qué sucedió realmente en la final de Copa América con hinchas argentinos: “No crean todo lo que ven en redes”

Mientras tanto, no cesan las reacciones desde distintos sectores frente a lo sucedido no solo dentro de la cancha, sino en las tribunas del Hard Rock Stadium, de Miami, donde los ánimos estuvieron muy caldeados y al final del encuentro se observaron algunos enfrentamientos entre varios hinchas de ambos equipos.

El artista aprovechó además para enviarle un saludo y un abrazo al pueblo argentino y enseguida expresó: “Felicidades por su Copa América. Es hora de hablar de lo que pasó en ese partido contra la selección de Argentina. Había rumores de que yo estaba peleando con el pueblo argentino. Pero eso es mier*$#. No hagan caso de todo lo que dicen en las redes sociales. Yo me paré fue a gritarles a los de mi propio equipo, a la gente de Colombia, para que siguiéramos vibrando en el partido, que estaba muy tenso y muy difícil. Es un momento que nunca voy a olvidar, no tiene precio y no lo cambio por nada”, expresó Maluma.