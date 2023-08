Manuela Gómez volvió a tirarle pullas a Yina Calderón; revivió polémica por las Barbies

A pesar de que las dos colombianas pasaron la página en ese entonces e intentaron solucionar sus problemas, llevando una tregua en temas laborales y personales, las situaciones no estuvieron a su favor y ambas volvieron a caer en un fuerte cruce por redes sociales. Las exProtagonistas de Nuestra Tele manifestaron su descontento y molestia con el actuar de la otra, manifestando que no lograrían conservar una amistad a futuro.