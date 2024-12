Este año, la fotógrafa colombiana Josefina Santos se ha anotado dos logros en la prensa de Estados Unidos. El primero sucedió en mayo, cuando la revista The New Yorker publicó una foto suya en la portada de su suplemento cultural Goings on About Town. Se trataba de un retrato de la bailarina Adia Clarke para promocionar una serie de danza africana que tendría lugar en Nueva York. El segundo, hace pocos días, cuando el diario The New York Times publicó en su edición impresa sus fotos de los ensayos de la obra de teatro For Colored Girls (Para chicas de color), que se presenta en la ciudad. Destaca, sobre todo, el retrato de la coreógrafa y bailarina Camille A. Brown.