María Elisa Camargo habló en SEMANA de la “oscuridad’ que exploró en su papel en ‘Escupiré sobre sus tumbas’: “Tiene demonios”

María Elisa Camargo habló de cómo fue interpretar a Katherine Obregón en Escupiré sobre sus tumbas

“Katherine Obregón ha sido un personaje definitivamente, sí, impactante en mi vida. Hace mucho no tenía que explorar tanto la psiquis de un personaje a un nivel de oscuridad tan fuerte, pero oscuridad entendible, oscuridad desde la compasión, entenderla como una persona que no es un mal ser humano, sino que ha tenido que luchar con muchas cosas”, dijo.

A esto añadió: “Katherine es de estas niñas que parecieran de cuna de oro, pero esa cuna de oro hay veces que trae su contraparte, esta gente ricachona que no enseña, que no cría a sus hijos con valores, que no entiende la escasez, que está acostumbrada a ser caprichosa, a tenerlo todo y no se da cuenta de que la vida es absolutamente diferente a eso”.

“Esta mujer, siento que atraviesa muchos momentos de mucho dolor, mucha frustración, tiene muchos demonios [...] es una chica desbalanceada. Entonces, eso me parece muy importante sin que se pinte de antagonista, es un ser humano con los mismos traumas y demonios que nosotros, pero muy alebrestados y muy untada por una situación muy pesada (es que no puedo hablar a mucho detalle), pero ya verán”, agregó.

¿María Elisa Camargo también cantó en Escupiré sobre sus tumbas?

“¡Sí!, culpable, sí me encanta, cada vez que me dan la oportunidad de cantar yo me enloquezco […] Me dan la oportunidad de cantar el tema principal, mi personaje no es musical, para mí como televidente, como espectadora, el soundtrack, la música de una serie, de una película, cuenta la historia de una forma o de otra, o sea es muy determinante, entonces qué chévere, poder ser parte tan activa de transmitir la emoción a través de la música, me encanta”, concluyó la actriz, que da vida a Katherine Obregón.