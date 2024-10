Josse Narváez destapó en SEMANA su papel en ‘Escupiré sobre sus tumbas’; confesó escenas picantes y la reacción de Cristina Hurtado

Josse Narváez habla de su papel como Antonio Miranda en Escupiré sobre sus tumbas

“Estoy realmente muy orgulloso, muy feliz de esta linda oportunidad [...] Antonio Miranda viene a cambiar la historia de todos , este es un terremoto que nuestro protagonista no se imagina que puede suceder y es alguien que puede rivalizar y ponerlo en aprietos con Victoria Iguarán. Me enamoro de esta mujer, soy un policía o hago el papel de un policía superior a ella, un capitán de la policía y nos enamoramos en el camino en el cumplimiento del deber y ella al final tendrá que decidir con quien se queda, con Vinicio Gallo o con Antonio Miranda”, aseguró Narváez.

“¡Ella no sabe nada, no ha visto nada”, dijo Josse en medio de risas nerviosas, y añadió que Cristina lo apoya siempre en su trabajo y por esto no existiría lugar para los malentendidos: “No, ella es feliz, ella me apoya en todo y creo que lo va a disfrutar como yo lo disfruté también haciéndolo y está realmente también muy emocionada”.