Marilyn Patiño, en líos con su exsuegra por propiedad y posible brujería: “Había una foto mía, pelo y rezos”

Marilyn Patiño tiene problemas con su exsuegra, luego de la muerte de su exesposo

Marilyn Patiño lo cuenta todo: las amenazas, el exilio y el dolor tras el asesinato de su esposo. “No tengo un peso. No me da pena”

“No dejes a esa pobre señora en la calle por misericordia que si no lo pagas tú lo paga tu mamá o tus hijos porque Dios es jodido”; “Tu ex suegra es la abuelita de tus hijos, no hagas que ellos se alejen, es el único recuerdo que tendrán de su padre, trata de solucionar los problemas, lleguen a un acuerdo y lleva la fiesta en paz” y “Por humanidad y por el amor de Dios que le tenías a tru esposo dale al menos un apartamento a la señora, quizás ella no fue la mejor suegra del mundo, pero dale algo”, fueron algunos de los comentarios en los que le pidieron a Patiño compasión por la señora Ligia Ulloa.