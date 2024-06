Martina La Peligrosa recibió sabio consejo de Adriana Lucía para ‘MasterChef Celebrity’; se debe preparar para las sorpresas

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity?

“¡Es algo inolvidable! Como yo abrí un restaurante dos años antes de participar, para mí fue una escuela muy grande y me sirvió también para reafirmar mi amor por la cocina. Yo siempre he relacionado la cocina con la música y esa fue mi manera de llevar la competencia: los platos son canciones. Yo creo que cuando la gente se va de un lugar siempre se lleva la comida y la música, esas son las cosas que uno más extraña”, dijo la cantante.

“Cómo siempre pensar y no acelerarse, no dejarse afanar por la presión del tiempo. Esas son cosas que uno ve hasta que sale. Pero también es cierto que en MasterChef Celebrity todo puede pasa r, porque para nosotros todo es muy improvisado. Ellos (la producción) la tienen clara, pero a nosotros siempre nos toman por sorpresa”, le dijo Adriana Lucía a Martina La Peligrosa.

¿Adriana Lucía participaría en un reality de convivencia?

“Yo creo que el único reality del mundo en el que podría estar era en uno como este, cocinando, porque yo no me imagino en algo como de convivencia y esas cosas ¡Yo no! ¡Yo no sirvo para eso! Imagínate, apenas estoy empezando en TikTok, ¿cómo sería ahora un reality de esos? Me parece que es algo muy difícil y creo que hay que tener mucha personalidad para exponerse de esa manera. Creo que me costaría mucho”, concluyó.