“Me dieron de comer a los lobos”: Meghan Markle se va de frente contra la familia real británica

Los tres primeros capítulos del documental Harry & Meghan desataron toda una oleada de críticas y debates en torno a qué tan víctimas o victimarios son los duques de Sussex, luego de su salida del núcleo central de la familia real británica, pasando de ser embajadores oficiales de la realeza a la piedra en el zapato de los Windsor Mountbatten.

En los casi 180 minutos que ya están en la plataforma Netflix se ve cómo la pareja decidió contar lo idílico e inesperado que fue su amor, y lo difícil de mantener gracias al estatus del príncipe y las raíces de la actriz, un coctel perfecto para el hambre voraz de la prensa británica, una de las más incisivas en cuanto a escudriñar la vida privada de los famosos se refiere.

El argumento de dicha producción ondea entre la niñez y la adolescencia turbia de un Harry muy afectado por la muerte de su madre, la entonces princesa Diana de Gales, y una vida de ensueño de Markle, quien logró cumplir todos sus sueños y posteriormente renunció a ellos por vivir una historia de cuento de hadas que al final terminó siendo todo un infierno, para ellos, al punto de tener que “exiliarse” en Estados Unidos, país de la ahora podcaster.

A simple vista es un documental que muestra “la verdad” de dos personas presas de un sistema centenario y tóxico que aún vende titulares, sin embargo, es una verdad contada desde un solo punto de vista que involucra a muchos más, como la misma familia real británica que se negó rotundamente a participar en el show, o también la prensa británica cuyos exponentes son grandes poderosos de la isla europea que tampoco se van a develar para Netflix, y personajes como la familia media de Markle que solo es abordada por la única persona que se la lleva bien con la duquesa, nadie más.

Teniendo esto en cuenta se hace un poco más difícil creer la faceta de víctimas de los Sussex, más cuando todo lo que hacen con este documental va en contra de lo que la abuela de Harry, la hoy fallecida reina Isabel II, promulgó en vida: “Siempre ha sido fácil odiar y destruir. Construir y amar es mucho más difícil”.

Y esto se ve a la perfección en las imágenes de adelanto de la segunda entrega del documental, cuyos capítulos saldrán al aire el próximo 15 de diciembre y donde habrá afirmaciones tan polémicas como las que se le escucha a Markle en el tráiler: “Me pregunto qué nos habría pasado si no hubiéramos salido cuando lo hicimos. Nos estaban quitando la seguridad. Todo el mundo sabía dónde estábamos… No me echaron a los lobos. Me estaban dando de comer a los lobos”.

Estas frases están rodeadas de imágenes que se mostrarán y dan a entender el “nuevo mundo” en el que viven los Sussex, sin paparazzis, sin hostigamiento y sin la presión de mantener un status quo que ha mantenido la realeza británica por más de cuatro siglos y que ha tenido que modificar con acuerdos mediáticos para mantener vigencia, pues ahora los royals no gobiernan, pero sí influencian y los medios son el canal directo para hacerlo.

Por ahora queda esperar lo que serán estos nuevos capítulos, que de antemano se sabe que ni William ni Kate Middleton verán jamás y que el rey Carlos II y su esposa Camilla, la reina consorte, quizás tampoco vean, pues según medios internacionales encontraron la primer entrega como “cansada”, pues las afirmaciones de los Sussex los tendrían agotados y frustrados, siendo el dolor de cabeza más grande de la corona británica hoy, asunto que ahora tiene que lidiar el mismo papá de Harry, pues “Lilibeth” ya no está para apaciguar lo inevitable, el quiebre definitivo de la realeza más famosa del mundo.