Mejor amigo de Karol G salió en defensa de la artista tras fuertes ataques por su más reciente canción, ‘+57′

A tan solo unos minutos de que lanzaran +57 , la canción de Karol G en colaboración con Maluma, Feid, J Balvin, Ovy On The Drums, Blessd, Ryan Castro y DF, los artistas comenzaron a recibir comentarios negativos de sus seguidores, pues muchos identificaron una línea que fue considerada ‘incorrecta’, aunque otros quedaron encantados con el tema.

“Pa’tomar, estas volaíta, no te van a pillar. Una mamacita desde los fourteen, entra a la disco y se le siente el ki. Mami esos shots yo me los doy por ti”, dice una de las estrofas cantadas por Feid, también conocido como Ferxxo, quien es pareja actual de Karol G y Maluma.

“Se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en esta canción tienen la dirección que le han dado ni se hizo desde esa perspectiva, pero escucha, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho que aprender”.

Daiky Gamboa defendió a Karol G por las críticas que recibió

“Orgullo del ser humano a quien tengo el privilegio de tener como amiga y como profesora, porque por medio de sus acciones aprendo todos los días a cómo ser, pero sobre todo, a cómo NO ser. He aprendido a ser el tipo de artista que escucha a sus fanáticos, el tipo de artista que se preocupa por ellos, el tipo de artista que ve errores y se preocupa por cambiarlos”.

“He aprendido a no ser el tipo de artista que se pega de las polémicas ajenas para ganar atenciones, he aprendido a no andar por ahí en páginas de chismes opinando sobre carreras ajenas y, en lugar de ellos, ir a ver en qué puedo mejorar mi propia carrera, o cómo yo puedo aportar para hacer parte de ese cambio que tanto le exijo a los otros”.