Yina Calderón se fue contra ‘+57′, la canción de Karol G y otros artistas urbanos: “Les voy a decir la verdad”

Desde hace varias semanas, Karol G emocionó a sus seguidores al filtrar por medio de las redes sociales un fragmento de la canción que grabó junto a algunos de sus colegas, considerados unas de las estrellas más grandes de la industria del reguetón en Colombia.

Se trata de J Balvin, Feid, Maluma, Blessd, Ryan Castro, Ovy on the Drums y DF, quienes se reunieron en estudio para grabar la canción que esperaba ser considerada una de las más exitosas del año. Sin embargo, a pocos minutos de su publicación, los artistas recibieron miles de críticas; publicadas en internet, los oyentes manifestaron que el tema no había cumplido sus expectativas.

Karol G publicó en su perfil su respuesta a las críticas a '+57'. | Foto: 4 Mariano Regidor/ captura de pantalla video oficial +57

Además, fue cuestionado en innumerables ocasiones que en algunos de los versos de la canción se mencionara a una niña de 14 años de edad; esto, porque incitaría la sexualización de menores de edad, así como, según algunos, el tráfico sexual de menores, que especialmente en una ciudad como Medellín, de donde vienen los intérpretes del tema, es una crisis mayor.

La polémica fue tan grande, que ya Karol G se pronunció por medio de su cuenta de Instagram.

“Sí, me importa mi gente y soy una persona que, día a día, busco cómo involucrarme en proyectos en donde yo misma puedo extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas (…) Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado”.

En cuanto a la mención de la menor de edad, asumió la responsabilidad y aclaró: “Se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en esta canción tienen la dirección que le han dado ni se hizo desde esa perspectiva, pero escucha, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho que aprender”.

Karol G rompió el silencio en su perfil de Instagram y habló de las críticas a su nueva canción. | Foto: getty images

Yina Calderón reaccionó a ‘+57′

Por medio de su perfil oficial de Instagram, la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele Yina Calderón habló de la nueva canción de los artistas paisas y dejó clara su opinión sobre el ritmo y la letra del nuevo lanzamiento.

“¿Ya escucharon el nuevo tema de Karol G con los 12 discípulos? ¿Bebés, a ustedes no les pasó lo mismo? Porque la verdad, yo les voy a decir una cosa, como que todos son tan buenos, porque esa es como la selección, no de fútbol, sino de la selección del reguetón, y como que yo siento que quedé esperando algo más, no sé”.

Yina Calderón habló de la nueva canción de Karol G. | Foto: Instagram: @yinacalderondjoficial

Indicó que tenía las expectativas muy altas en cuanto a los sonidos y el mensaje de la misma, pues realmente admira a los artistas que pusieron sus letras y voz en la canción.

“Siento que pudo haber sido mejor. O yo no sé si es porque esa melcocha de todos como que iba y a uno le gusta es como cada uno por separado, pero a mí se me hizo floja, la verdad, y la escuché dos veces”.

Usuarios en redes sociales reaccionaron a la opinión de Yina Calderón

