¿Melissa Martínez ya tiene nuevo amor? La relacionan con exparticipante de ‘MasterChef’

¿Melissa Martínez ya tiene nuevo amor?

De acuerdo con los presentadores de Lo sé todo , no es raro que sean novios, pues ambos ya llevan un tiempo solteros. Además de eso, aseguraron que “si están saliendo se lo tenían bien guardadito”, pues lo cierto es que de esto no se había comentado nada, hasta ahora.

“¿Has perdonado o todavía hay rabia?”, le preguntó la española, a lo que la famosa aseguró lo siguiente: “Uy, qué buena pregunta, creo que mi acto más valiente ha sido perdonar sin escuchar esa petición, ya no me importa escucharla, ya no”.

“Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre, he creído que es tan valioso lo que dices que tienes que tratar de que eso sirva para edificar y construir, y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezca que giran en torno a ti cosas que son nefastas y se tejan miles de teorías, todo termina resumido a un adiós y ya, pero no esta mal”.