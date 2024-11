Mhoni Vidente vaticinó angustiante predicción sobre inicio de la tercera guerra mundial; soltó fecha: “Son el anticristo”

“En la Era de sagitario se contaminan todos los líderes del mundo en tener esa guerra, en tener esa posición... en ese crecimiento, en no entender razones, no entender nada. Las grandes guerras en el mundo se han desatado en la Era de sagitario o en la Era de aries”, comentó.

“Así que estas cartas, la del loco y la carta del emperador, me están diciendo que estamos a un paso de la tercera guerra mundial. Estamos a un paso de estar viendo bombas atómicas, misiles y drones. La guerra se va a extender, Ucrania no quiere dar su brazo a torcer y quiere cavar completamente contra Rusia, no hay nadie que pueda dialogar”, agregó.