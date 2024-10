Mhoni Vidente habló de Piqué y señaló que estaría en un “romance” con otro futbolista: “Pronto nos darán la noticia”

Mhoni Vidente señaló que esta visión iba de la mano de rumores que apuntaban que el exintegrante del Barcelona F.C. era bisexual y también sentía una fuerte atracción por los hombres. Aunque no dio nombres, sí describió que sería un jugador de fútbol muy joven, del mismo equipo que conformó el deportista.

Gerard fue contundente con lo que se hablaba de él y de su intimidad , proyectando que no le importaba en lo más mínimo. De hecho, aseguró que nada era tan cierto como se quería vender.

“Yo siempre he estado muy tranquilo, es decir, sé en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación, al final, controlan ese mensaje y en líneas generales, pues cada uno dice lo que uno quiere vender, pero al final la verdad, o lo que pasa, o lo que sucede, muchas veces no está contada de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar”, apuntó.