Mhoni Vidente habría anticipado la muerte de Liam Payne: “mucha gente lo va a llorar”

Mhoni Vidente es una de las mujeres más populares en los últimos años, pues la mujer ha logrado convertirse en alguien muy popular tras publicar contenido relacionado con cosas que iban a suceder en el futuro y en las que no erraba por alguna razón.

Mhoni Vidente habría hecho predicción relacionada con Liam Payne

El clip generó controversia en redes sociales, pues varios han asegurado que se trata de la muerte de Liam Payne , quien falleció el pasado miércoles 16 de octubre del 2024, después de que cayera desde un balcón de un tercer piso en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, la vidente cubana no ha salido a confirmar nada hasta el momento.

Según indicó Alberto Crescenti, titular del Same, Sistema de Atención Médica de Emergencia, en medio de las primeras declaraciones a la prensa nacional, el intérprete de Strip That Down “sufrió lesiones gravísimas, las cuales son consideradas incompatibles con la vida”, pues se dio un fuerte golpe en la cabeza tras caer de una altura que supera los 14 metros.