Quién era Liam Payne, exmiembro de One Direction que murió al caer desde un tercer piso en Palermo, Argentina

Liam se hizo conocido como miembro de la boyband británica- irlandesa, formada durante el programa The X Facto r, en 2010. Tras una pausa indefinida del grupo en el año 2016, Payne lanzó su carrera como solista, destacándose con sencillos como Strip That Down y For You. Su estilo musical combina pop, R&B y dance. Además de la música, Liam había colaborado con diversas marcas y causas benéficas.

A lo largo de su carrera en One Direction, Payne no solo se destacó por su voz, sino también por sus habilidades como compositor. Participó en la creación de varios éxitos del grupo, como, Taken, Everything About You y Last First Kiss, que formaron parte de los álbumes Up All Night y Take Me Home. La banda se convirtió rápidamente en un fenómeno global, marcando una generación.