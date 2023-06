Mia Khalifa ‘desempolvó' una foto de su niñez; las reacciones en redes no se hicieron esperar ante su increíble cambio

Sarah Joe Chamoun, mejor conocida como Mia Khalifa, es una reconocida exactriz de cine para adultos -retirada de la industria hace unos años-, que dejó atrás su pasado para incursionar en el mundo del modelaje, además de convertirse en una influencer.

La joven de origen libanés, de 30 años, que actualmente vive en Estados Unidos, ha aprovechado su reconocimiento, especialmente con los casi 28 millones de seguidores que acumula en su cuenta oficial de Instagram, alrededor del mundo, para abrir una cuenta en el sitio para adultos OnlyFans -plataforma en que las personas suelen ‘vender’ sus fotos o videos con poca ropa y muy sensuales-.

La exactriz para adultos está dando de qué hablar en redes sociales. - Foto: Foto: Instagram @miakhalifa

Mia Khalifa es catalogada como una de las mujeres más hermosas y sensuales del mundo, ya que a través de sus redes sociales suele compartir fotografías en donde deja relucir su perfecta figura, aunque en esta ocasión decidió publicar algo diferente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la mujer compartió una serie de imágenes, pero hubo una que llamó la atención de los usuarios. Se trata de una instantánea en la que aparece mostrando lo que fue su niñez, a sus 15 años, donde deja ver los grandes cambios que ha tenido a lo largo de los años.

Como era de esperarse, los comentarios y las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, unos elogiando a la mujer y otros por el contrario, cuestionaron y criticaron los cambios de la mujer cuando tenía la mitad de su edad.

“Tu trabajo duro, te lo mereces” y “Que fea eras cuando eras pequeña”, fueron algunos de los mensajes que resaltaron en la publicación de la exactriz de cine para adultos en la publicación, que al momento, acumula más de 300 mil ‘Me Gusta’.

La mujer sorprendió a sus seguidores con su cambio. - Foto: Tomada de Instagram @miakhalifa

‘Arremetió’ contra los hombres de 30 años que se meten con jóvenes de 18

Recientemente, Khalifa dio algunas declaraciones que han generado polémica entre los usuarios. En una entrevista con la modelo americana Emily Ratajkowski, en el podcast High Low with EmRata (‘Altos y Bajos con EmRata’), publicado el pasado 29 de noviembre de 2022, hablaron sobre el trabajo sexual y la imagen corporal.

Durante la conversación, la exactriz de cine para adultos declaró que los hombres que buscan desenfrenadamente chicas que son muchos años menores que ellos están hambrientos de poder y sufren de tristeza.

“Se están quedando cortos en muchos lugares y ese es el único lugar al que pueden acudir para sentir que tienen algo en la escala del poder”, agregó. Por su parte, la modelo americana le dio la razón a Khalifa y complementó: “En última instancia, es depredador”.

Las declaraciones de Mia dieron mucho de qué hablar entre los internautas, por lo que, unos días después, la joven de origen libanés decidió explicar mejor a lo que se refería a través de las historias instantáneas de su cuenta oficial de Instagram.

La mujer suele publicar contenido que deja 'boquiabierto' a más de uno. Foto: Instagram @miakhalifa - Foto: Foto: Instagram @miakhalifa

“Esa es una niña, ella es una niña. Su corteza prefrontal todavía funciona como una niña. Por lo tanto, un hombre que persigue a una mujer tan joven es un maldito depredador”, señaló.

“Soy la persona más mala del mundo”

Khalifa dio algunas declaraciones que han generado polémica entre los usuarios. En una entrevista para el canal ShowTime, con la comediante estadounidense Ziwe, la exactriz de cine para adultos reveló detalles sobre el tipo de contenido que sube a la plataforma, y además, admitió que suele estafar a los seguidores ‘mal portados’ y a aquellos que quieren romper las reglas.

Mía es modelo libanesa. - Foto: Instagram: @miakhalifa

“Soy la persona más mala del mundo”, reveló sin pudor la modelo, tras hacer su revelación. Luego, aclaró: “Si alguien viene a hablarme de mala manera y me dice, por ejemplo: ‘Mándame contenido XXX’, yo voy, busco el bloc de notas y anoto: ‘XXX’. Después les cobro 15 dólares para que puedan desbloquear ese contenido. (...) Realmente me divierto mucho allí con la gente que no respeta mis límites. De verdad los estafo”.

En el programa también se le preguntó a Khalifa sobre el tipo de contenido que ella subía a su cuenta. “Desnudos, no”, respondió ella, y luego añadió: “Yo lo llamaría una desnudez sugerida”.

Más adelante, la entrevistadora le consultó acerca de si ella no sentía que vendía su cuerpo en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, la modelo replicó: “Creo honestamente que si nos guiamos por la definición ‘vender tu cuerpo’, estar en el ejército es peor que estar en OnlyFans, porque en ese caso le estás vendiendo tu cuerpo al gobierno”.