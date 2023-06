Participantes de ‘MasterChef Celebrity’ celebraron con un beso tras ganar prueba de inmunidad; sus compañeros quedaron sorprendidos

MasterChef Celebrity sigue con su quinta temporada en 2023, presentando inesperados y divertidos personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, que han contagiado de energía la cocina más famosa de la televisión colombiana. Esta edición le dio inicio a una etapa distinta y única, llena de sorpresas y retos, de la mano de Claudia Bahamón, como la presentadora oficial, y Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Chris Carpentier, en el rol de jurados.

El más reciente capítulo de la competencia de cocina, el cual estuvo lleno de mucho dulce y con el participante ‘Negrito W’ con pin de inmunidad, provocó muchas situaciones inesperadas que tienen a los televidentes dando de qué hablar en redes sociales.

Los participantes tuvieron que enfrentarse al reto de la ‘caja misteriosa’ para competir por el pin de inmunidad. El ingrediente usado para cocinar fue el chocolate, donde aleatoriamente los cocineros debían preparar una bebida fría o caliente, además de dos tipos de amasijos colombianos que lo acompañaran.

Sin embargo, solo tres parejas lograron mostrar su resultado final y ser ‘juzgados’ por los jurados del programa, entre ellos, destacaron los actores Jairo Ordóñez y Juan Pablo Barragán. De hecho, fueron ambos los famosos que lograron ganar el reto con buñuelos y mantecada, protagonizando un inesperado beso, que sorprendió a los televidentes colombianos y compañeros participantes.

Claudia Bahamón reveló por qué no prueba los platos que realizan

En un capítulo de la semana pasada de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón no estuvo, así que muchos de sus seguidores comenzaron a preguntarle en redes sociales el por qué no asistió al set de grabación. Al parecer, otros compromisos no le permitieron a la modelo presentar el nuevo reto de la caja misteriosa, en el que los participantes tuvieron que realizar preparaciones con huevos y otros ingredientes.

Sea cual sea el caso, lo cierto es que Bahamón es clave en la gran cocina de TV, ya que su carisma y acogida del público es notoria no solo en la pantalla chica, sino que su vez en las plataformas de interacción social. Por ejemplo, en Instagram la arquitecta de profesión tiene más de cuatro millones y medio de seguidores, quienes suelen preguntarle sobre el programa que se transmite en el horario estelar nocturno del Canal RCN.

Hace poco, la famosa colombiana recibió un mensaje en el que le preguntaron por qué, si ella hace parte de MasterChef Celebrity, no prueba los platos que realizan las celebridades. Ante esto, la modelo quiso hacer pública su respuesta y, sin pelos en la lengua, procedió a escribirle al internauta que la cuestionó.

El mensaje que recibió Claudia Bahamón en redes sociales, por parte de uno de sus seguidores, fue el siguiente: “Clau, tengo una pregunta: ¿Usted por qué no prueba las comidas en el programa?, siempre me hago esa pregunta”.

Enseguida, la host de TV hizo diferentes confesiones con las que aclaró las razones por las que no le da ni un solo mordisco a varias de las preparaciones que los rostros de la farándula nacional hacen en MasterChef.

En ese sentido, lo primero que detalló Bahamón fue que ese no es su trabajo en el programa: “Varias razones: la principal, porque no es mi función probar y dar mi opinión”, escribió la figura pública en Instagram.

Sumado a esto, la colombiana agregó que cuando come, a veces, alguna preparación culinaria es porque le dan el aval para hacerlo: “En el atril lo hago si el jurado me pide que pruebe y/o dan permiso de hacerlo, me enseñan las razones de la crítica y así aprendo más”, aseguró la presentadora.

En la misma línea, otra de las razones por las que no come los platos de MasterChef es porque no sabe actuar: “Si estamos en reto de eliminación “menos” porque soy pésima actriz y no quiero ni con caras demostrar mi gusto por los sabores”.

Igualmente, la modelo confesó que la mayoría de veces no se le antojan los platos que realizan los participantes y, por último, consignó: “Si voy a las estaciones mientras ellos cocinan y me piden probar lo hago, doy mi opinión siempre dejando claro que el jurado es el que tiene la última palabra”, concluyó la querida colombiana.