Miguel Varoni vuelve a enseñar a bailar ‘El Pirulino’, calentando motores para ‘Pedro el escamoso 2’

Pedro el escamoso fue una de ellas, que a inicios de los años 200 revolucionó a todo el país con lo particular de su protagonista, interpretado por el actor Miguel Varoni. El atuendo de Pedro, su look de cabello largo y ondulado, sus dichos y forma de hablar y muchos más detalles de esta interpretación fueron copiados e incluso tomados para concursos masivos , que movieron multitudes y generó felicidad a toda una población.

Este video ya ha sido reposteado por todas las redes sociales y ha acumulado miles de likes de usuarios que incluso han dejado comentarios en los que se denota una gran expectativa por resta producción y el anhelo de volver a ver a todos los personajes de Pedro el escamoso. “😂 Hay que verla, tremendo😂👏”, “😮 No me esperaba este regreso... ¡Amo!”, “He sido fan de Pedro el escamoso desde la primera temporada en 2001. Espero que la nueva temporada tenga el mismo estilo. Quiero ver al mompirri”, “Ay sagrado rostro, me lo pusieron a rodar mi mompirris 😢”, son algunos de los mensajes que se leen en el post.