Miss Universo 2023 contará con dos participantes trans, ¿quiénes son?

Miss Universo es uno de los concursos de belleza más importantes a nivel mundial y año tras año ha ido evolucionando, para no quedarse estancado en preceptos y cánones tóxicos de belleza que ya son obsoletos, que muchos han decidido no seguir y ahora las nuevas generaciones están desdibujando para darle cabida a la diversidad no solo de cuerpos, sino de identidades, gustos, y demás.