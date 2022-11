Modelo Lina Arroyave encontró ropa de mujer en el carro de su novio: “La dueña de ese vestido que venga, que se le guarda”

En los últimos días, la modelo y exprotagonista de nuestra tele (2017) Lina Arroyave dejó ver lo que escondía el carro de su novio, el cantante de reggaetón Chico Cruz. Así lo expuso en un video compartido en las historias de Instagram de su cuenta personal, pues al interior del mismo había un vestido de mujer, que -al parecer- no era de ella.

En dos frases que escribió y dejó sobre el video -en el que abre la puerta de atrás y encuentra un vestido de fiesta negro- afirmó: “Lo que uno se encuentra en el carro (acompañado de tres emojis, uno que ríe y tiene una lágrima, una carita feliz al revés, y una que llora de risa). Esa chica cómo se fue para su casa? o desapareció?”.

Además, utilizó un audio del programa Bob Esponja, en que dice: ‘Pintamos toda la casa. Y sin dejar caer una gota de pintura que no sea... ¡¿Qué es esto?!’, un sonido que se hizo viral en todas las redes sociales para hacer énfasis en algo que haya llamado la atención.

Luego de eso, en otra historia, la modelo ante sus seguidores le dijo a “la dueña de ese vestido que venga, que se le guarda. Aunque la verdad, si te doy un consejo, no vengas por eso: te vale más el Uber”, de manera irónica se ríe.

Y también compartió otro video en el que canta fragmentos de la canción del bachatero, Aventura, en que afirma: “No me interesa oír más canciones, no quiero ver flores, si se trata de amor. Tengo a dieta los sentimientos, evitando momentos de desilusión. Dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana; a mi corazón ya le ha fallado en ocasiones [...]”.

Finalmente, la madre del hijo del reguetonero Kevin Roldán, posteó una imagen que tenía un texto que dejó pensando al millón de seguidores que tiene, pues aseguraba: “Si tu amor te hace sentir el vacío constante, la soledad eterna y el deseo inalcanzable, búscate otro amor”.

Hasta el momento, la joven no se ha pronunciado al respecto, pero con base en sus publicaciones, lo más probable es que sí haya terminado con el hombre con quien sostuvo una relación. Algunos internautas también notaron que la valluna eliminó las fotografías que tenían juntos.

Esperanza Gómez pilló a su novio con otra mujer y le hizo un ‘show’ de celos en plena calle

La actriz colombiana de cine para adultos Esperanza Gómez habló de muchos temas, entre ellos una anécdota sobre una infidelidad de uno de sus novios, que descubrió en plena calle y allí mismo la encaró.

“Yo soy una persona muy celosa cuando siento que me engañan, que me mienten. Y más que sentir, o sea yo soy de las que busca pruebas. Una vez las tenga, así lo nieguen, existen las pruebas. La primera vez que me pasó fue muy curioso porque mi novio siempre se parquea en frente de mi casa, dejaba la camioneta sin echarle llave y yo una vez salí a la tienda de la esquina a comprarle alguna gaseosa, cuando de repente: ¿vi lo que estoy viendo? Y vi una vieja dentro de la camioneta sentada y yo: ¿Ah? Me regresé y fui directamente a la camioneta, abrí la puerta y le dije: disculpe, ¿usted qué hace en la camioneta de mi novio? Y llega y la vieja y me dice: ¿de su novio?, querrá decir de mi novio”, relató la actriz.

Lo peor del caso es que en ese momento ya no fue solo Esperanza la que empezó a juzgar y pelear contra el hombre que la estaba engañando, la otra mujer se le unió y el despelote adoptó dimensiones aún mayores.

“De repente, sale el personaje en cuestión, porque estábamos ahí a grito herido en la calle, y dijo: es que ella no es mi novia, era mi novia, pero ya no somos novios. Yo la dejé a ella para estar contigo, Esperanza. El caso es que fue un show bastante patético”, declaró Gómez.