“Casi nos matamos”: Kevin Roldán preocupó a sus seguidores con una declaración

Kevin Roldán, cantante de reguetón que ha logrado mantenerse en la industria por años, suele aparecer en sus redes sociales para mostrar varios de los lujos que tiene y parte de su trabajo musical. Sin embargo, en las últimas horas, el artista publicó un video el cual asustó a sus fanáticos y seguidores.

Con más de diez millones de usuarios que lo siguen en Instagram, el intérprete de Salgamos se ha mostrado como un cantante en ascenso. Precisamente, a través de historias, el artista de 29 años apareció caminando frente a su jet privado para tomar un viaje. Luego de esto, subió una foto en la que aparece sentado, aún sin despegar el medio de trasporte aéreo.

Pero su felicidad y actitud cambió, puesto que a pesar de que no dio muchos detalles al respecto, el colombiano grabó un video, dentro del avión y al parecer ya en vuelo, en el que a simple vista es posible percibir el susto que lo invadió.

Temblando y tratando de grabar su rostro, Kevin Roldán apareció sofocado y expresó: “Mi gente, casi nos matamos”.

Sumado a esto, el representante del género urbano confirmó que no podía dejar de temblar y agradeció a Dios por estar bien. Conjuntamente, el intérprete dio a conocer que no pudo viajar, tuvo un inconveniente con el lujoso jet, pero sus declaraciones no tuvieron más trasfondo.

Al parecer, todo indica que al momento de despegar y estando en las nubes, el medio de transporte tuvo una falla técnica y eso provocó la alteración no solo de Roldán, sino también de la mujer con quien se encontraba.

“No pudimos viajar. Pasó algo supergrave en el vuelo y casi nos matamos. Gracias a Dios estamos bien, Dios es muy grande”, expresó el artista y agradeció a sus millones de seguidores por estar al pendiente.

En otra historia de la misma red social, en la mañana de este lunes el cantante compartió una fotografía en la que se puede ver, a través de la ventana de un cuarto, los primeros rayos de Sol.

Como complemento, el intérprete de Bonita consignó un par de palabras: “Gracias Dios mío por un nuevo amanecer, uff no saben cómo estoy valorando levantarme y tener salud y vida”, se lee en el Instagram de Kevin Roldán.

Por ahora, el colombiano no ha dado más detalles y los usuarios no dudaron en reaccionar ante lo que le sucedió.

“Yo no me burlo, porque uno no sabe cuando le toque a uno”; “Y al fondo se escucha la señora orando y dando las gracias 😳 tuvo que ser un susto bien fuerte”; Qué susto! Yo me hubiese desmayado, ay no”; “¿Cómo uno con nervios le va a dar ganas de grabar?”; “Él solo graba para desahogarse. No lo veo mal. Es una experiencia tormentosa”, son algunos de los puntos de vista que han escrito varias personas en la recopilación de la experiencia que grabó Roldán.

A continuación, la pieza audiovisual que da muestra del angustiante momento que vivió el cantante y por la que los cibernautas han estado hablando en las redes sociales:

Hace unos días, el cantante publicó un carrete de instantáneas en el que aparece posando y vistiendo varias prendas costosas, mientras dio a conocer que llega una nueva temporada para lanzar música y sorprender a sus fanáticos.

“Ready para la nueva temporada 💲👁‍🗨 estoy muy feliz por toda la música que viene para la calle 🤘🏽 los llevo en el corazón, ustedes están listos para este bombardeo?”, escribió el famoso artista.

Para terminar, varios de los seguidores le pidieron a Roldán que todos sus lanzamientos musicales sean lo más pronto posible, en las primeras semanas de octubre.