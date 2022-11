Nairo Quintana se casa luego de 14 años de relación y revela los detalles de su boda

Nairo Quintana, quien para muchos es el ciclista más importante en la historia de Colombia, está pasando por uno de los momentos más difíciles de su carrera deportiva por la sanción que lo descalificó de la más resiente edición del Tour de Francia.

A pesar de los altibajos que ha tenido el deportista boyacense en los últimos meses, las buenas noticias también dan cabida en la vida amorosa del ciclista. De hecho, en entrevista con el programa ‘Desnúdate con Eva’, reveló en los últimos días que se casará con su pareja, Yeimi Paola Herrera, con quien ha mantenido una relación de 14 años y con quien ha tenido dos hijos. El deportista aseguró que ya tiene todo planeado y la boda se llevará a cabo el próximo mes de diciembre.

“Llevamos muchos años. Me va a cortar el cuello porque [el matrimonio] era un secreto, pero sí, nos vamos a casar este año en diciembre… nos casamos”, dijo inicialmente el pedalista.

En medio de la entrevista, Nairo contó que desde hace varios años tenían pensado casarse, pero por diferentes temas había aplazado la boda que tanto deseaba junto a su novia, a quien siempre ha considerado su esposa.

“Hace años le puse un anillo de compromiso, estamos comprometidos, pero falta el matrimonio. Tuvimos los hijos, quisimos casarnos, luego tuvimos algunos temas familiares, le falleció el papá a ella, nació mi hijo, vino pandemia, tuve lesiones y se fue alargando un poquito (...) ya llevamos 14 años, pero siempre la presento como mi esposa. Después de que ya tienes 2 hijos y estás por dentro en todo, ya es mi esposa”, contó Quintana.

Entretanto, el ciclista reveló algunos detalles de la boda y contó que solamente asistirá familiares de ambas familias y se llevará a cabo en Villa de Leyva, un pueblito de Boyacá que es del gusto de él y el de su futura esposa. “Nos encanta el sitio, es calientico, es nuestra tierra” dijo Quintana.

En cuanto a la luna de mil, Quintana señaló que aún no han pensado en ello porque están con sus dos hijos, pero es un asunto que deberá pensar pronto.

Cabe recordar que el fruto de esta relación de 14 años se dio luego de que se conocieran cuando el ciclista de Cómbita apenas tenía 22 años, pero se demoraron unos meses en formalizar la relación. Aunque la novia de Nairo no es muy fanática de las cámaras, suele acompañar a su pareja en todos sus eventos.

Nairo Quintana ya tiene equipo para el 2023

Otros de los temas que aquejaba al deportista colombiano Nairo Quintana, era no tener equipo para el próximo año. Sin embargo, esta incertidumbre llegó a su fin, pues el propio deportista confirmó que ya tendría nuevo equipo para la siguiente temporada, sin embargo, no quiso revelar su nombre para dar mayor expectativa entre sus fanáticos. En charla con el Diario As, el colombiano aseguró “que tenemos que estar todavía tranquilos. Más adelante daremos a conocer las decisiones que hemos tomado y lo que pasará hacia el futuro”.

Eso sí, Quintana tampoco dejó claro si su próxima escuadra será una de las principales del circuito para pelear por las grandes vueltas. Cabe recordar que su anterior equipo, el Arkéa Samsic, se encontraba en la lucha por ascender y quedar de manera definitiva por los siguientes tres años.

Por otro lado, Nairo habló de su salida de la escuadra francesa, con la que cuál tenía un acuerdo verbal para renovar, pero que al final no llegó a nada por su problema con la UCI.

“Teníamos tres años de contrato y se acababan este año. Pensamos en seguir, pero hemos partido, y hemos quedado en buenas condiciones. Cada uno coge su camino y les auguro muchos éxitos en las próximas competiciones. Seguro que nos encontraremos ahora como rivales y peleando en las próximas carreras”, contó.