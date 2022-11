Este es el estado de salud de Yanfry que adelantan los médicos

El niño de cuatro años logró llegar al corazón de millones de personas gracias a unos videos que su tío, Bernardo Díaz, compartió en redes sociales y que en cuestión de poco tiempo se viralizaron. En uno de esos clips, su familiar le pregunta sobre cómo caminan los hombres y Yanfri le muestra la manera correcta de hacerlo.

Pese a que nunca se imaginó que el video fuera a trascender tanto, aseguró en una entrevista que su sobrino le cambió la vida. Además, contó que se dedicaría a subir los mejores videos de Yanfry.

Desde entonces se ha convertido en todo un personaje y es invitado a entrevistas e, incluso, ya ha hecho comerciales donde cautivó a los espectadores con su ternura. En sus redes sociales ya cuenta con más de 900 mil seguidores que no dudan en comentar cada cosa que allí se comparte sobre el pequeño.

“Ay qué cosita tan linda”, “Me derrito de amor ❤️”, “Coshita linda. 😍😍😍”, “Hermoso bebé, Dios te bendiga siempre! ❤️❤️❤️”, “Abrigate bien cuando vengas a Bogotá, aquí te queremos y admiramos chiquitin”, son algunos de los comentarios que se pueden resaltar en sus publicaciones.

Cabe recordar que a inicios de este 2022, el niño estuvo delicado de salud y se dio a conocer que estuvo hospitalizado, ya que fue diagnosticado con hipotiroidismo, una enfermedad que según el portal Mayo Clinic, “surge cuando la glándula tiroides no produce la suficiente cantidad de hormonas que el cuerpo necesita”.

Tatiana Quiñones, la madre de Yanfry, aprovechó la popularidad que agarró en las redes sociales para revelar que el pequeño no crece como un infante normal debido a que sufre de hipotiroidismo, delicada enfermedad para la que necesita constantemente tomar medicamentos especiales.

“Él no crece como un niño común y corriente, puesto que también padece de hipoglucemia. Le dan convulsiones cuando tiene hipoglucemia y toca aplicarle hormonas todos los días”, precisó en aquel momento.

En una entrevista de la emisora Tropicana, la progenitora del menor habló sobre su salud y su avance. “En este momento podemos decir que estamos bien. Últimamente no ha tenido crisis, estuvimos hace poquito en el médico y nos dieron la noticia que los últimos cuatro meses ha crecido tres centímetros, por eso estamos muy contentos. Tiene cuatro años”, aseguró.

Y en su paso por SEMANA, Yanfry tuvo una particular conversación con Vicky Dávila, directora de SEMANA, y dijo que pronto tendrá un hermanito, que tiene novia y que le gusta asistir mucho al colegio, donde aprendió a escribir las vocales perfectamente y pronunciar algunos números en inglés.

Además que estuvo de visita en el Congreso de la República y presentó la campaña de Navidad que están preparando para llevarles cientos de regalos a los niños menos favorecidos del Pacífico.

Tras su visita, el pequeño confesó que quedó bastante sorprendido con lo que vio en el recinto, puesto que aseguró que observó muchos lagartos.

“Me fue bien en el Congreso, vi dinosaurios y lagartos. Me dijeron que me iban a regalar una cosa gigante. Yo de Navidad quiero un dinosaurio muy grande”, señaló el menor en este medio.

El menor también aprovechó el diálogo con la reconocida periodista colombiana para contar que aún no sabe qué será “cuando grande”, aunque señaló que le gustaría ser futbolista o boxeador.

En esta particular conversación, Yanfry y Vicky Dávila terminaron orando:

“Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería, hasta que me pongas, en paz y alegría, con todos los santos, Jesús y María, te doy el corazón y el alma mía que son más tuyos que míos. Amén”.