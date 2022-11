Camilo y Evaluna cuentan cómo es su vida estando de gira con su hija

Los cantantes Camilo y Evaluna son una de las parejas más importantes del momento, pues han estado en tendencia por sus distintos éxitos musicales, su nueva serie de Disney y el nacimiento de su pequeña hija, Índigo.

Por su cercanía con los internautas, lo dos se han convertido en una de las parejas más queridas de la industria del entretenimiento, por lo que muchos de sus seguidores también preguntan por su vida en pareja y en familia.

Es por eso que en medio del lanzamiento del reality, dirigido por Disney, la pareja sostuvo entrevistas donde confesaron algunos secretos de la familia, en entrevista con el portal Infobae, la pareja contó que su vida cambio por completo cuando su hija nació.

De hecho, revelaron que por sus compromisos laborales, la pareja tuvo que volar para completar su gira cuando Índigo tenía solo siete meses. La pareja reveló que ir de gira con la pequeña fue una experiencia inolvidable, pues aseguraron que compartir esas experiencias les llenó el corazón.

“Que sea portátil es muy conveniente y es lo máximo, porque podemos seguir haciendo lo que más amamos también con ella y es fantástico, y se vuelve todo más bonito”, señaló Evaluna.

“Nosotros estamos protegiendo todo lo que ella está decidiendo hacer, y por lo pronto está muy ocupada, decidiendo recorrer los pisos de la casa, decidiendo morder las paticas de las sillas… Aprendiendo a decir papá y mamá, y moviéndose de una manera extraña… Creo que está muy ocupada, todavía no hemos podido hablar del futuro. Ella todavía no sabe qué significa eso, entonces está muy ocupada viviendo el presente”, aseguró Camilo.

Polémica sobre la nueva serie de ‘Los Montaner’

La familia Montaner es muy reconocida en el mundo por su música, pues son una de las más importantes en cuanto al entretenimiento y cultura, ya que muchas de sus canciones y producciones se encuentran en el top de las más escuchadas a nivel mundial.

El artífice del núcleo, principalmente, es Ricardo, que cuenta con una exitosa carrera musical que le ha dado gran reconocimiento nacional e internacionalmente desde los años ochenta y que hoy se mantiene vigente, más de 40 años después de Yo que te amé, su primer sencillo.

Sus baladas han superado fronteras y marcan el camino para otros artistas alrededor del mundo, incluyendo a sus hijos Mau y Ricky, su hija Evaluna, y su yerno, Camilo Echeverry, entre otros.

Ahora con el reciente estreno de la serie Los Montaner en la plataforma de “streaming” Disney+, una producción que narra “el día a día de una de las familias más famosas de América Latina; un acceso privilegiado a los momentos íntimos de la familia y a la trayectoria artística de cada uno de sus integrantes”, Evaluna y su esposo Camilo han dado algunas declaraciones, en entrevista con El Universal, sobre cómo han sido percibidos por el público.

“Sí, somos una secta”, bromeó Camilo, en respuesta al análisis que hizo una psicóloga a toda la familia Montaner, asegurando que por sus comportamientos y lenguaje corporal parecían de “una secta”.

Inmediatamente, Evaluna aclaró que a su padre no le agradan ese tipo de comentarios: “A mi papá le molesta que le digan así a la familia porque él es muy orgulloso de ella y como que para él es un insulto gigante que lo vean no como lo que es, pero a mí me da mucha risa que digan eso, la verdad es muy gracioso”.