Nanis Ochoa: renuncia al aire fue un montaje. Gerente del Canal Uno habla con SEMANA y dice que se trató “de un chiste que salió mal”

R.A: Lastimosamente, no. Y no habría permitido que sucediera. Yo no estoy viendo lo que está sucediendo en cada uno de los programas y noticieros. Jamás lo habría permitido. Cuando me di cuenta de todo fue terriblemente incómodo, me sentí decepcionado porque no son los valores que queremos promover desde el canal. Nosotros estamos profundamente comprometidos con el respeto, con las diferencias, las libertades individuales, la intimidad de las personas. Queremos ser un canal que ayude a construir paz. Mi reacción inicial fue tratar de entender de qué se trataba todo. No advertí en ese inmediato momento la dimensión que esto podía tener. Lo entendí un par de horas más tarde porque estuve desconectado del canal, en reuniones. Y luego me reuní con el equipo para entender por qué se había hecho y ya en la noche la conclusión es que lo que se había hecho no correspondía con el espíritu del canal.