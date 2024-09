Natalia Ramírez hizo urgente denuncia de estafa en sus redes sociales: “Es una historia muy triste”

Natalia Jiménez es una de las actrices colombianas con mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional, pues su papel de Marcela Valencia en Yo soy Betty, la fea, permitió que millones de personas la identifiquen y se conecten con ella a través de las redes sociales.

Fue por este medio que la artista alertó a sus seguidores sobre una estafa de la que habría sido víctima a través de Instagram, pues envió el dinero correspondiente para un par de zapatos, que nunca le llegaron.

La bella mujer de 57 años de edad reveló detalles por medio de su cuenta de TikTok. | Foto: Instagram @actriznatalia

Natalia Ramírez manifestó ser víctima de estafa

La bella mujer de 57 años de edad reveló, por medio de su cuenta de TikTok, detalles de la compra de calzado que intentó realizar y el descontento que le generó la situación.

“Paso a contarles una historia muy triste, imagínense que me llegó por Instagram, una publicación de una empresa de zapatos, con unas referencias hermosas, hechas en Colombia, distribuían para todo el país. Me mandaron el catálogo, entré a su WhatsApp y me dio confianza porque aparecía que la cuenta estaba registrada (verificada) con 33.000 seguidores (...) El caso es que después de varias semanas yo mandé el giro por unos zapatos, dije ‘voy a probar solo con unos zapatos’ porque el catálogo es precioso y yo los quisiera todos”.

Sin embargo, una de las primeras alertas fue el lenguaje comunicacional utilizado por la marca, ya que le pareció inadecuado el uso de las palabras de la empresa a la hora de contestar sus mensajes.

“Me dijeron que el valor era de 109.000 pesos colombianos más 10.000 del envío, pero me pareció extraño que me contestaban muy raro, me hablaban muy informalmente, me decía ‘hola, amiguis, muñeca, baby’ en un primer momento me pareció poco serio, pero decidí ignorar eso”.

Natalia Ramírez interpretó a Marcela Valencia. | Foto: RCN

La actriz manifestó su descontento al no recibir el producto que canceló

Por medio del mismo video, Natalia informó que, con el paso de los días, no recibía respuesta por parte de la marca y el producto tampoco llegaba a su lugar de residencia, por lo que, empezó a sospechar de una posible estafa. Esto hizo que se comunicara con la empresa por medio de las redes sociales, recibiendo una respuesta que le generó aún más dudas.

“No, es que la transportadora tiene tu paquete, pero si quieres pide el reembolso”, le escribieron.

Natalia Ramírez | Foto: Instagram @actriznatalia

“¿Cómo a´si? Si ya la transportadora tienes mis zapatos, ¿cómo la marca me dice que pida un reembolso? Ahí me di cuenta de que todo esto es una estafa. Ya no me volvieron a contestar más, ya nada más pasó”, mencionó la artista en medio de la frustración.

Ante la situación negativa, quiso advertir a sus seguidores de mostrarse atentos a las compras que realizan a través de las plataformas digitales y afirmó que, hasta el momento, no ha recibido una respuesta de la empresa.