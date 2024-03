Nataly Umaña confesó si se arrepiente de haber “traicionado” a Alejandro Estrada con Melfi: “Quería vivirlo en todo”

La actriz no lo pensó dos veces y respondió, mostrando cuál era realmente su sentir con toda la situación, teniendo en cuenta que todavía no había hablado con su esposo tras salir de la competencia.

Nataly Umaña confesó si está arrepentida por lo sucedido con Alejandro Estrada

“Ahí es donde yo realmente digo, perdón, porque me dejé llevar por el juego...quería vivirlo en todo su esplendor, sentir lo que quería sentir, hablar lo que quería hablar, pero claro, yo no podía pasar por encima de los sentimientos de Alejo. Si me preguntas, obvio, me va a doler. Si yo le he sido infiel en 12 años, que me muestren las pruebas, porque jamás pasó”, comentó ante los micrófonos.