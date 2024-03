Artista estalló contra Nataly Umaña por negarlo; le tiró ácida pulla a Alejandro Estrada por una prenda: “Tengo testigos”

Nataly Umaña se convirtió en la sexta eliminada de La casa de los famosos, debido al porcentaje tan bajo que obtuvo en las votaciones del público. La celebridad había generado bastante controversia por decisiones que tomó.

La también modelo salió del juego y volvió a la realidad, enfrentándose a los rezagos que quedaron de cada uno de los pasos que dio al interior del formato de RCN. No dudó en poner la cara y lidiar con todo el alboroto que dejó su participación en el reality, al punto de responder preguntas incómodas en varias entrevistas.

La primera, aparte de la de ViX, fue en Buen día, Colombia, programa en que se enteró de situaciones complejas y polémicas de su realidad. Una de estas fueron las declaraciones de Markiller, un artista internacional que afirmó que había tenido un ‘cuento’ con ella en el pasado, engañando a Alejandro Estrada.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada | Foto: Captura de pantalla La sala de Laura Acuña

Al ver los contenidos, Nataly Umaña quedó sin palabras y reaccionó enfurecida, negando lo que DIJO aquel hombre: “¿Este man quién es? Obvio no. No tengo ni idea de quién es y obviamente se está aprovechando (...). Así no es, y sí, sí te reto a que muestres imágenes, fotos, lo que tengas, porque ni tenía idea que tú existías”.

“No tenía idea que existía. No, no, no, por ahí no es y a costa mía no debe ser así”, agregó.

Nataly Umaña, furiosa por declaraciones de Markiller | Foto: Captura de pantalla Buen día, Colombia

Artista le respondió a Nataly Umaña y le sacó a bailar detalle a Alejandro Estrada

Al ver las declaraciones de la exparticipante de La casa de los famosos, Marcos Alexandro Di Nunzio, conocido como Markiller, rompió el silencio y explotó en redes sociales, atacando a la artista por lo que dijo sobre él. El cantante se molestó al ver que ella lo negó y comenzó a mencionar “las pruebas” que tenía.

“Mi amor, ¿cómo estás? Quiero felicitarte por tu actuación en el programa Buen día, Colombia. Aunque los premios de actuación ya se hayan entregado y tú no ganaste, quiero decirte que actuaste muy bien. Quisiera hablar contigo sobre el tema de las imágenes, yo había dicho que no tenía fotos contigo porque recuerdo que me dijiste que no querías. He mencionado esto antes, pero parece que prefieren creerle a una persona que le fue infiel a su esposo de 12 años”, dijo.

El hombre indicó que había testigos que vieron lo ocurrido en aquel entonces, por lo que estaba interesado en la verdad. “Tengo testigos, uno de los dueños del lugar donde estábamos, que puede confirmar lo que digo. Está dispuesto a hablar si es necesario. No quiero crear polémica sobre este asunto”, comentó.

De igual manera, Markiller aseguró que no estaba buscando fama ni reconocimiento de los seguidores de la colombiana, pues ya tenía un recorrido y contaba con un respaldo de quienes lo conocían.

“Yo no necesito tus seguidores para respaldarme. He participado en realities en Miami y en Italia, e incluso he cantado en los Premios Lo Nuestro hace años. Podría tener muchas mujeres que me apoyen, como tú dices, pero no lo hago así”, puntualizó.

Sin embargo, lo curioso fue una publicación que el cantante compartió, con una fotografía de Alejandro Estrada, donde le tiró una ácida pulla y le pidió que le devolviera una prenda que él estaba luciendo y le pertenecía.

“Por favor, devuelvan mi camisa, tiene un valor muy significativo para mí, y le agradecería mucho si pudiera devolvérmela, Alejandro Estrada”, concluyó.

El cantante subió una fotografía de Alejandro Estrada y le soltó pulla. | Foto: Instagram @markilleroficial