Paola Turbay se destapó sobre su ‘raye’ con el expresidente Ernesto Samper: “No puedo seguir como si nada”

Paola Turbay, con el pasar de los años, se ubicó como una de las mujeres más famosas y reconocidas de la farándula colombiana, a raíz de todo el desempeño que tuvo en escenarios mundiales y artísticos como el concurso Miss Universo. La celebridad fue coronada como virreina de la belleza en 1992, destacando por su físico, su carisma y su personalidad, ante un público internacional.

La actriz conquistó con su estilo, su naturalidad y su talento, al punto de reunir un gran número de fanáticos que se interesaron por conocer más de su realidad lejos de los medios y los escenarios mediáticos. Este fue el caso de su familia, sus proyectos laborales, sus planes a futuro y sus experiencias de vida que la marcaron de una u otra forma.

De hecho, recientemente, Paola Turbay concedió una entrevista a Eva Rey, para el formato Desnúdate con Eva Rey, donde charló sobre su paso por el Reinado Nacional de la Belleza, su trabajo en la pantalla chica y su desempeño como figura pública. En el diálogo se sinceró con respecto a pensamientos y opiniones que tenía, precisamente sobre otros rostros famosos.

Paola Turbay se convirtió en una de las mujeres más reconocidas de los medios colombianos. | Foto: Instagram @paolaturbay

Uno de los temas que salió a flote fue el de Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia, quien despertó una indisposición en la exreina, por un asunto en el que terminó involucrada, años atrás. La colombiana aprovechó un comentario de la periodista española y soltó una verdad que pocos conocían.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Eva Rey le mencionó a la artista que, tiempo atrás, intentó pedirle un mensaje de su parte para el político, quien iba a ser entrevistado en ese mismo formato audiovisual. Sin embargo, no obtuvo el contenido y quiso saber el porqué.

“Me acuerdo que cuando iba a entrevistar al expresidente Samper te dije: ‘Ay, mándale un mensaje’”, comentó la europea.

Paola Turbay, lejos de guardar silencio, fue clara y contundente sobre la posición que tenía con respecto a Ernesto Samper, pues había vivido una situación que no la dejó muy contenta. La celebridad habló de la época en la que el exmandatario estaba luchando por la presidencia y ella era una figura bastante influyente en los medios.

La actriz siempre brilló y cautivó en el escenario de Miss Universo 1992. | Foto: Fotograma, 5:45, Miss Universo 1992 | Paola Turbay - YouTube Producciones JES - No Oficial

“No, es que yo no te mandé el mensaje porque yo nunca me he querido meter en política y obviamente por el Turbay mucha gente ha querido involucrarme. En la época de Samper, pues evidentemente era un tiempo en el que yo era una figura pública bastante influyente, la influncer de ese momento”, apuntó.

Sin embargo, las cosas no resultaron bien, pues una persona se puso en contacto con ella y le pidió un favor relacionado con política. Aunque ella se rehusaba, aceptó y pidió respeto por su palabra y nombre a futuro, ya que no quería quedar mal.

“Y alguien me llamó, no sé si de Samper o quién fue, a decirme que por favor dijera que yo iba a votar por él y yo dije: ‘No quiero que me metan en eso’, pero luego acepté y mencione: ‘Lo hago, pero donde usted me haga quedar mal, yo lo acabo… no me puede hacer quedar mal, es mi nombre, es mi palabra y mi reputación’”, afirmó, agregando: “Ay, dicho y hecho, proceso 8.000″.

Ante la pregunta de si se habían vuelto a encontrar o charlar, Paola Turbay puntualizó en que lo evadía e intentaba no cruzarse con él, pues, posiblemente, le haría el reclamo por la molestia que sentía al ver en lo que terminó involucrada sin querer.