Nataly Umaña destapó sus cartas sobre lo que viene con Melfi tras el ‘reality’; Alejandro Estrada sería pieza clave

Nataly Umaña se ubicó como la sexta eliminada de La casa de los famosos , debido al porcentaje tan bajo que tuvo en las votaciones del público. La celebridad no logró salvarse de la gala y terminó abandonando la competencia, donde ya había generado bastante controversia.

La actriz salió del juego y volvió a la realidad, enfrentándose a los rezagos que quedaron de cada una de las decisiones que tomó dentro del formato de RCN. La famosa no dudó en poner la cara y lidiar con todo el alboroto que dejó su participación en el reality , al punto de responder preguntas incómodas.

Nataly Umaña reveló qué pasará con Melfi tras ‘La casa de los famosos’

De acuerdo con lo que se observó, en Buen día, Colombia le preguntaron a la artista si tenía el corazón abierto a conocer a alguien nuevo, basándose en la ruptura que se vio en la pantalla chica. La famosa fue puntual y mencionó que ahorita no estaba interesada en nadie más, pues quería sanar y dialogar con Alejandro Estrada antes de tomar un rumbo específico.

Aunque más de uno esperaba una respuesta afirmativa, Umaña frenó en seco las especulaciones e indicó que no pasaría nada con el panameño, pues eran muy distintos y ella ya había pasado la página con él una vez quedó eliminada.

“Es que nunca lo planteamos, fue muy claro que era en el metaverso, no hay una imagen que muestre que habláramos de un afuera; además, yo ya estoy muerta allá dentro. No nos conocíamos, pero no creo porque él está joven, es coqueto… soy mucho más centrada y estable. Va a salir, guapetón, con todas las niñitas detrás de él a disfrutar la soltería”, comentó de forma contundente.