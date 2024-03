Nataly Umaña rompió el silencio por “amorío” con cantante Markiller; lo retó en vivo y le cantó la tabla

Nataly Umaña habla de Markiller, cantante que aseguró tener un amorío con ella

“¿Este man quién es?, obvio no. No tengo ni idea quién es y obviamente se está aprovechando (...). Así no es, y sí, sí te reto a que muestres imágenes, fotos, lo que tengas, porque ni tenía idea que tú existías ”, aseguró la actriz.

Umaña aseguró en el programa que es una mujer leal y fiel que respetó su matrimonio cuando estuvieron bien, por lo que esto la tomó por sorpresa. Según aseguró, el hombre busca fama, pero que no tiene que ser con ella: “No tenía idea que existía. No, no, no, por ahí no es y a costa mía no debe ser así”.