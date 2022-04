Nicolás Arrieta le envió indirecta a Yeferson Cossio

Un nuevo episodio se sumó a las controversias entre Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio. Esta vez, por cuenta de una indirecta que el bogotano le hizo al paisa en Instagram a raíz de un comentario sobre sus fanáticos.

Todo inició cuando Cossio compartió un video desde una de sus propiedades en el embalse de Guatapé, en Antioquia, en el que muestra una embarcación con turistas, supuestamente, para ver su lugar de residencia y cuestiona si esa acción es legal. “Hay una empresa de ‘tours’ que trae gente en lancha a mirar mi casa. ¿Esa chimbada es siquiera legal?”, preguntó el influenciador paisa.

Tras conocer las palabras de Cossio, Nicolás Arrieta no dudó en salirle al paso a esa publicación con una respuesta indirecta. El influencer bogotano subió videos que muestran a celebridades como Dwayne Johnson, Kanye West y Kim Kardashian saludando a fanáticos que hacen recorridos guiados por las propiedades de las estrellas.

“Cuando los tours pasan por la casa de los famosos en Hollywood”, escribió Arrieta, criticando la actitud de Cossio frente al acercamiento de turistas a su propiedad en el embalse de Guatapé.

Seguido a los videos de los famosos, Arrieta aseguró que publicar contenidos controversiales para hacerse virales en redes sociales es, al parecer, el objetivo de creadores de contenido como Cossio. “No le vamos a dar más atención a esas vainas (...) Yo solo doy mi opinión frente a cosas. Los pongo (los videos) como lo que yo opino, pero me parece como... qué putas”, añadió Nicolás.

Esta no es la primera vez que Cossio y Arrieta protagonizan una controversia en redes sociales por sus comentarios. La rencilla entre los dos influenciadores empezó cuando el bogotano denunció que, presuntamente, una empresa que el paisa promociona estafó a cientos de personas. Tras iniciar esa confrontación, se han faltado al respeto en varias ocasiones.

Cossio llamó “drogadicta” a novia de Arrieta

“Está bien que ayudes a los animales y a la gente, pero tumbarles los ahorros a tus pobres seguidores, presuntamente, es muy triste en serio. Conozco a esta gente, me cae bien, pero uno no se puede quedar callado con esto. Resulta que está empresa captó el dinero de más de 100 personas y ahora nadie responde”, precisó.

Ante estas declaraciones, el creador de contenidos no se quedó callado y aseguró que Arrieta simplemente quería ganar seguidores con esa polémica. Asimismo, se despachó en contra de su novia, Loren Esteban.

“Ese marica no hace nada por nadie, ni por el mismo. Metió a la novia en depresión porque la última vez que terminaron la obligó a abortar. El lío fue tan grande que ella se volvió drogadicta porque nunca lo pudo superar”, manifestó el antioqueño, mientras era grabado por su hermana.

Loren Esteban, quien tenía una relación cercana con la familia Cossio, le respondió rápidamente al reconocido influenciador y negó tajantemente las afirmaciones que hizo en la pieza audiovisual.

Mediante las historias de Instagram, la joven les contó a sus seguidores que nunca ha sido adicta a ninguna sustancia psicoactiva y que las únicas veces que se drogó estaba con Yeferson Cossio. Incluso, enfatizó que este fue el que le dio las drogas.

“Yo era muy amiga de ellos y me quedaba en su casa, pero nunca dije nada de Nicolás. Yeferson era el que siempre andaba con las drogas y en un par de ocasiones le recibí. Lo hice muy pocas veces y creo que eso no me hace una drogadicta”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Él sacó todo de contexto y me empezó amenazar con que iba a publicar unos videos míos, pues tiene uno en el que salgo besando a otro hombre. Lo peor es que terminó insultándome y bloqueándome”.

La joven mostró finalmente las últimas conversaciones que tuvo con el creador de contenidos en WhatsApp y dejó ver las presuntas intimidaciones que le mandó después de que le pidió que no dijera mentiras.

Cossio, por otro lado, compartió un video en su cuenta personal de Instagram para dar su versión sobre las supuestas estafas de las que lo acusó Arrieta. Sin embargo, borró posteriormente la grabación.

“Yo no he estafado a nadie. Cuando ustedes hacen una pauta conmigo, ustedes firman un contrato donde a mí no me responsabilizan de absolutamente nada. Ustedes deberían ser un poco más conscientes y no seguir todo lo que un mugroso dice en redes, eso es falta de capacidad mental de ustedes”, concluyó.