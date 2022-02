Nicolás Arrieta revela razones por las que cerraron su cuenta de Instagram

Mediante un video, el youtuber Nicolás Arrieta, conocido por ser uno de los influencers con más tatuajes en su cuerpo, reveló los motivos por los que cree que fue inhabilitada su cuenta principal de Instagram.

“Deshabilitaron mi cuenta porque aparentemente intentaron entrar a mi cuenta de Instagram. Instagram la deshabilitó por seguridad (...), intento entrar a la cuenta y no existe. Esto lo hacen por seguridad, pues aparentemente, tal vez esté inhabilitada por unos días, pero pues uno nunca sabe”, indicó Arrieta.

Vale destacar que Nicolás Arrieta se burló recientemente del influencer, Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, por un video que se volvió viral en el que este apareció con su novia Dani Duke sosteniendo relaciones íntimas.

Arrieta, al ser cuestionado en varias ocasiones por su pensamiento al ver el video, se limitó a decir que era inaudito que las personas le prestaran atención a este tipo de cosas, pues, lo más seguro, es que el video ni siquiera se haya filtrado, sino que fueron los protagonistas del mismo quienes decidieron grabarse y subirlo de manera anónima a la red. Así, según Nicolás, podrían generar la polémica que finalmente terminaron creando.

“Me han preguntado que qué opino del video que ´se filtró´ de un influenciador muy conocido con su novia (…), no compartan este video, no descarguen este video (…). No se han dado cuenta que la gente cuando pierde visitas, pierde la atención, comienza a inventar cosas como que le cierran la cuenta o que tienen un video íntimo por ahí”, dijo Arrieta por medio de una publicación que subió a Instagram.

Asimismo, aprovechó para burlarse de La Liendra, recordando cuando el joven dijo en redes sociales que, aunque el tamaño de su miembro viril no es “grande”, si alcanza a medir unos “25 centímetros”, lo cual sería una falsa modestia.

“Mucho ojo, tengan cuidado y no se ahoguen con este video (…). Ahhh, tramadora jajaja. No estoy diciendo ni que yo la tenga grande, ni que acá la gente la tenga grande, pero no me dejo tramar, aquí jodiendo la vida, si van a filtrar algo que sea bueno”, añadió Nicolás Arrieta.

La Liendra se pronunció

Aunque la pareja de jóvenes había guardado silencio al respecto, este lunes la Liendra se refirió al respecto, no sin antes afirmar que ya saben quién filtró el video, cómo ocurrió, y advirtió que tomarán las medidas legales pertinentes contra esa persona.

“Para nadie es un secreto que se filtró un video de mi novia y yo en la intimidad. Estamos demasiado sorprendidos. Es un video que teníamos para nosotros dos, algo que como pareja habíamos hecho. Y una persona malintencionada, con mucha maldad, le cogió el celular a mi novia y lo que hizo fue sacar el video y filtrarlo en las redes sociales”, dijo La Liendra en sus historias de Instagram.

Además, el joven influenciador se mostró arrepentido por haber grabado junto a su novia ese video, pues recalcó que le duele lo que ha tenido que soportar en estos momentos Dani Duke.

“Me duele porque Daniela no merece esto (...). Para mí esta mujer que tengo al lado es una princesa, es una dama, es una empresaria, excelente amiga y novia. Y como novio me duele ver cómo alguien pudo haber expuesto la intimidad de ella y yo de esa forma”, manifestó.

Y agregó en el video refiriéndose a lo ocurrido: “Díganme qué estamos haciendo que una pareja no haga. ¿No podemos tener relaciones sexuales? ¿No podemos estar los dos? No estamos haciendo nada malo, no estamos robando, no estamos matando (...). La persona que hizo esto dejó una prueba muy contundente y ya le vamos a tirar con todo el peso de la ley (...). Vamos a utilizar ese poco de abogados que pagamos y a esa persona le vamos a tirar con todas las de la ley. (...) Una persona tan basura como la que hizo esto no merece nada”.

Por último, advirtió que no se referirá más al respecto.