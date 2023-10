No es Urrao: este es el verdadero lugar donde grabaron la novela de ‘Rigo’

Dónde se grabó Rigo, la nueva novela de RCN

Sin embargo, lo que muchos televidentes no saben es que la producción no se grabó allá. En realidad, los paisajes que los espectadores pudieron ver fueron filmados en Anolaima, Cundinamarca.

“De todos me llevo cosas muy lindas como la generosidad. Todos estaban muy en función de los personajes, muy pendientes de lo que se hacía y con mucho feedback. Uno muchas veces no se encuentra con esos elencos y menos cuando están conformados por actores con tanta experiencia, entonces para mí fue hermoso ver esa generosidad y esa entrega por el set y la historia”.

“Sí, es una mujer muy generosa. Me dio la oportunidad de hablar con ella, me mandó fotos de toda la relación con ‘Rigo’, me contó muchísimas historias, me permitió grabar su voz, grabarla a ella en la videollamada que hicimos… Fue una mujer que hizo parte fundamental de la creación de mi personaje”.