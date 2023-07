“No me la monten más”: participante de ‘Masterchef Celebrity’ no aguantó y estalló contra sus compañeros

La cocina de ‘MasterChef Celebrity’ cada vez es más parecida a un caldero. El burbujeo caliente de las discusiones sigue aumentando y es que a medida que más concursantes van siendo eliminados, la exigencia sobre los que permanecen es mucho mayor, por lo que la disputa por los puestos que quedan es cada vez más ruda.

La paciencia y la amistad poco a poco se transforma en tensión. Este fue el caso del episodio del pasado miércoles 5 de julio, en el que los participantes fueron exigidos a preparar tres platos dulces. Alfajor, cupcake y churros eran las recetas en las que tenían que basar su presentación.

La cocina de 'MasterChef Celebrity' sigue llena de tensión.

Cabe mencionar que las pruebas de repostería han sido históricamente difíciles para los concursantes, protagonizando los capítulos más llenos de emoción en el formato desde que existe, pues esta rama de la culinaria posee dificultades adicionales.

Así, mientras que algunos celebridades pudieron escoger sus equipos, otras tuvieron que trabajar a la fuerza con quienes se les asignó. Daniela Tapia y Nela González fueron encomendadas a emparejarse para el reto. Sin embargo, no hubo grandes problemas al comienzo.

Nela González y Daniela Tapia tuvieron un encontronazo en el episodio más reciente de 'MasterChef Celebrity'.

La situación comenzó a ponerse color de hormiga cuando González, quien en episodios anteriores había dicho que en el campo de los postres se dejaría guiar, pareció olvidar lo anterior y quiso llevar la batuta con una actitud más fuerte de lo habitual.

Con ese contexto, su colega puso una olla en una estación diferente para agilizar, detalle que no le gustó, reclamándole. “No puedes entender nada en buena onda”, le dijo la cubana en vista de los juicios que emitía González.

Amargura siguió por ese lado y la venezolana cada vez se salía más de sus casillas. “Si no se habla duro no se entiende”, replicó Tapia hablando del tono de voz y del comportamiento de su coequipera. A su vez, Nela dijo que el problema era de la centroamericana, pues “habla mucho, no se calla”.

Pero el rifirrafe no quedó ahí, sino que ya Daniela perdió la paciencia por completo cuando Nela volvió a cuestionarla, pero esta vez por los ingredientes que iba a utilizar. “No me la monten más… La maestra pastelera”, dijo la histrión centroamericana refiriéndose a su compañera.

Hasta Claudia Bahamón quedó en medio de las peleas en ‘MasterChef Celebrity’, ¿qué pasó?

No en tanto, esta no fue la única discusión que hubo en la cocina de ‘MasterChef Celebrity’ el miércoles. En esta ocasión, de hecho, se colmó la paciencia de Martha Isabel Bolaños y Zulma Rey, quienes estaban trabajando en grupo. Y es que para este episodio, los jueces dieron la oportunidad que los aspirantes escogieran a las personas con las que mejor se han llevado para cocinar.

A pesar de que las actrices habían tenido una amena relación, tuvieron fuertes conflictos en este momento.

“Esa no es la actitud”, le comentó Bolaños a Rey cuando el estrés se comenzaba a notar. Esa frase dio inicio a toda una riña incómoda, en la cual Karoll Márquez tuvo que intervenir porque comenzaron a calentarse más de la cuenta los ánimos.

Bolaños se puso a llorar. “A mí me respetas Zulma, yo no hice nada mal, solo quería ayudar”, siguió diciéndole a su compañera.

Martha Isabel Bolaños explotó recientemente en 'MasterChef Celebrity'. Claudia Bahamón pagó platos rotos.

Con la tensión en su máximo esplendor, la presentadora Claudia Bahamón llamó a Martha Isabel para pasar, pero esta no le respondió de la mejor manera . “¿Ahhhh?”, le gritó. Tras lo anterior, la conductora quedó en shock y su reacción se hizo viral de inmediato.

Los jueces no tuvieron en cuenta todos estos inconvenientes a la hora de evaluar, sentenciando que no habían sido buenos los platos hechos por todos los implicados mencionados anteriormente. Mientras ellas peleaban, El Negrito, Biassini y Mario Ruiz se aseguraron la inmunidad.