“Nos agarramos”: Epa Colombia habló de la pelea que tuvo con ‘La Jesuu’

La influencer y empresaria Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, reveló por medio de sus redes sociales que se peleó con su colega Valentina Ruíz, conocida en el mundo del contenido digital, ‘La Jesuu’.

Este par de influencers se hicieron amigas por medio de las redes sociales y se conocieron en Cartagena por medio de un viaje que programaron en el mes de febrero. Desde entonces se les ha visto juntas, en compañía de la Valdiri, tal cual como pasó en la boda de la barranquillera.

Al parecer, el nuevo episodio entre las dos creadoras de contenido se dio porque la caleña habló sobre la nueva relación de Barrera.

Por medio de una dinámica de la caja de preguntas y respuestas, a La Jesuu la cuestionaron sobre la relación sentimental de Epa, a lo que dijo: “La verdad, yo fui una de las primeras que no estuvo de acuerdo con que ella se metiera en otra relación tan rápido, pero la vida es una sola y ella no va a dejar de vivir su vida como la quiera vivir simplemente porque hay personas que no estamos de acuerdo con eso”, respondió la ‘influenciadora’.

Por su parte, Epa Colombia dijo que tuvo una fuerte discusión con su amiga Valentina, aunque no dio muchos detalles sobre las razones. No obstante, lo que reveló fue que la pelea fue bastante fuerte.

“A ti que te gusta el chisme, te voy a decir la verdad. Yo estaba peleando con ‘La Jesuu’. Nos agarramos, pero fue un agarrón de que nos íbamos a dar hasta los puños. Y todo porque ella no es seria”, señaló ‘Epa Colombia’.

La cuenta @Inforfarandulacolombia se encargó de recopilar las publicaciones de la cuenta oficial de Epa Colombia.

Asimismo, Barrera por medio de sus historias en Instagram criticó el aspecto físico que la caleña, quien ha bajado de peso durante los últimos meses.

“Qué le pasó, está muy flaca. Está tan destruida”, dijo la empresaria de las Keratinas.

La creadora de contenidos caleña no se ha pronunciado sobre los señalamientos de Barrera.

Madre de Epa Colombia revela foto de su hija antes de sus cirugías estéticas

Una fotografía de 2016 de Epa Colombia, como es conocida Daneidy Barrera, ha dejado en evidencia los cambios que ha tenido la empresaria desde que saltó a la fama por apoyar a la Selección Colombia.

La imagen compartida en las redes sociales de Martha Cecilia Rojas, su madre, ha sido muy comentada por los seguidores de la empresaria, algunos afirmando que las madres tienden a publicar fotografías de sus hijos cuando estaban pequeños para recordar viejos tiempos, mientras que otros afirman que los cambios le hicieron justicia.

En la fotografía se logra ver a doña Martha Cecilia y a Daneidy Barrera sonriendo; sin embargo, las cejas de la empresaria fueron las que se llevaron la mayor atención, ya que utilizaba un estilo de comienzos de los años 2000, muy delgadas y arqueadas, mientras que su madre las luce también con el mismo estilo, pero derechas.

Al momento de la fotografía, Epa Colombia todavía no tenía su cirugía de nariz, que es una de las que más se nota, además del diseño de cejas, el maquillaje y sus brackets. Sin embargo, desde 2016 la empresaria seguiría usando el mismo color de cabello y el lacio que la caracteriza, aún luego de que comenzó a promocionar sus queratinas.