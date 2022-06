Ricardo Montaner reveló foto inédita del día que se enteró del embarazo de Evaluna

Con una fotografía compartida por el cantante Ricardo Montaner, Camilo Echeverry recordó el día en el que se enteró que su esposa, Evaluna, estaba esperando su primer bebé.

La curiosa imagen muestra a Montaner sentado, con una cara entre el susto y la desconfianza, mientras que Camilo le corta el pelo a tijera; este último se ve bien concentrado con el pelo de su suegro en las manos.

“¡Alistándome para cantar! ¡Mi peluquero no está muy seguro de lo que hace! @camilo”, escribió Montaner jocosamente en la publicación, afirmando que la concentración que se le vería la joven artista sería por la indecisión sobre la forma en que debe cortar.

Por su parte, Camilo aprovechó para afirmar en un comentario que recordaba muy bien ese día, porque había sido precisamente el momento en el que se enteró de que iba a ser papá por primera vez. Además, agregó que realmente no sabía cortar pelo, pero que sí podría aprender para hacer feliz a su suegro.

“¡Me acuerdo mucho de ese día! Ese día supimos que Evaluna estaba embarazada 😌¡Te amo, suegro!”, ¡No sé cortar pelo, pero por ti aprendo!”, fueron las palabras emotivas de Camilo en la publicación de Montaner, recalcando la importancia de la foto, así como la emoción del día.

Los comentarios no se hicieron esperar y los chistes de los internautas comenzaron a leerse en las redes sociales, muchos sobre la reacción de Montaner, y otros afirmando que no se dejarían cortar el pelo de Camilo Echeverry.

“Mientras no te deje el peinado como su bigote”, “Yo no lo dejaría”, “El peluquero no sabe, y usted aterrado” y “Camilo: sí sé, sí sé, yo pasé con diez”, son algunos de los comentarios jocosos que aparecen en la red social.

Camilo se sinceró y habló sobre su rol de padre

Recién nació la pequeña, los artistas se dedicaron de lleno a su familia y no dieron ninguna entrevista; sin embargo, en México el cantante señaló que nada lo había hecho tan feliz como la llegada de su hija.

“Nada me ha cambiado tanto como la llegada de Índigo. El nuevo álbum es fruto de eso mismo. Todo eso se cristaliza en ese álbum y el salir de la pandemia para poder encontrarme cara a cara con ‘la tribu’. Ese salir de adentro hacia afuera me revolucionó, es bitácora de todo ese peregrinaje”, dijo el artista.

Además, manifestó que su relación con Evaluna también había cambiado bastante; señaló que estaban más unidos que antes. “Pues de hecho nos ha unido más, ha cambiado mucho nuestra relación al saber que hay una cosa más grande que lo que ya nos unía, y hemos tenido el privilegio para poder seguir disfrutando de nuestra pareja más allá de Índigo”.

Sobre la misma línea, Camilo señaló que su familia ha decidido mantener a la pequeña bebé lejos del ojo público, ya que buscan que esta tenga privacidad, misma que en algunas ocasiones sus padres no tienen.

“Hay un término en hebreo que se dice ‘jupá’ y es ese lugar íntimo en donde habitas tú y los tuyos, en donde no puede haber demasiada gente. Nosotros hemos sido superabiertos, pero siempre hay un rincón que atesoramos para retornar a él, es un equilibrio precioso”, admitió el cantante.