Omar Murillo arremete otra vez contra ‘La Segura’ y Karen, en ‘La Casa de los famosos’: “son falsas”

“Aquí nadie manda a nadie, lo que sí hay que llegar es a un consenso, porque si quieren hacer sus cosas solas, pues entonces no vengan para acá, vayan para sus casas, donde ustedes mandan, donde cada uno manda, en su casa ¡Aquí mandamos todos! Aquí no es ‘es que yo soy más, es que lo que yo diga’, porque me da mucha pena, aquí nadie manda, es una cosa de equipo, es La Casa de los Famosos Colombia, aquí no es la casa de Omar Murillo ni la casa de ‘La Segura’ ni la casa de Juanda ni la casa de Melfi, es La Casa de los Famosos”, expresó Murillo con mucho enojo.