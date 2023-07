Orlando Liñán reveló que le hicieron brujería y hasta exorcismos; sabe quién lo hizo

“Hay mucha gente a la que le echan brujería, entonces va a donde otro brujo para que le quite la brujería y así no es. Uno siempre tiene que acudir a padres o pastores que tienen el don y te pueden exorcizar, te pueden orar, y es la mejor manera y el mejor camino”, dijo Liñan. | Foto: Getty Images

“Hay mucha gente a la que le echan brujería, entonces va a donde otro brujo para que le quite la brujería y así no es. Uno siempre tiene que acudir a padres o pastores que tienen el don y te pueden exorcizar, te pueden orar, y es la mejor manera y el mejor camino”, dijo Liñán.

Orlando aseguró que por un tiempo se sentía bien, pero luego su vida laboral iba en picada y no sabía lo que estaba pasando, aunque él ponía todo el esfuerzo. Decidió tomar el consejo de su madre, quien le dio la sugerencia de que fuera donde un cura, el cual a día de hoy es su gran amigo y guía espiritual, para que lo revisara y le dijera si estaba siendo víctima de algún maleficio, y la respuesta que obtuvo fue un rotundo sí.

Orlando Liñán reveló por qué no publicaba fotos de su hijo; evitó mostrarlo por un tiempo

Contexto: Orlando Liñán reveló por qué no publicaba fotos de su hijo; evitó mostrarlo por un tiempo

“Me han echado brujería más de dos veces. De hecho, una vez cuando sentí hace muchos años que se me estaban cayendo presentaciones, muchas cosas que yo tenía, se empezaron a truncar, y eso que ya era conocido, ya había pasado la novela de Diomedes. Acudí a donde un cura, que hoy día es un gran amigo y me exorcizó y él me dijo: ‘sí, te están echando algo para que te vaya mal’”.