En intento de atraco, hieren al papá de Orlando Liñán, el actor que interpretó a Diomedes Díaz; sucedió en Valledupar

Orlando Liñán es reconocido en Colombia por interpretar al cantante y compositor vallenato Diomedes Díaz, en la novela biográfica que se transmitió por el canal RCN.

Pues bien, el actor dio a conocer, a través de las redes sociales, que su padre fue víctima de la delincuencia en Valledupar.

Según las primeras versiones, Maximiliano Liñán, padre del también presentador, se encontraba en el norte de la capital de Cesar, exactamente en el barrio Arizona. Al parecer, desconocidos pretendían hurtarle sus pertenencias y en medio del flagelo fue impactado con arma traumática.

El padre de Orlando Liñán en la clínica Erasmos de Valledupar. - Foto: A.P.I

El hombre fue trasladado a la clínica Erasmos, donde recibió atención médica. El artista publicó una historia en su cuenta de Instagram acompañada del siguiente mensaje “Dios metió su mano papito”.

En la publicación se observa una foto de su padre acostado en una camilla mientras es atendido por el personal de salud.

Maximiliano Liñán, padre de Orlando Liñán. - Foto: Instagram Orlando Liñán.

Cárcel para presuntos ladrones a carro de valores

Un juez con función de control de garantías resolvió enviar a la cárcel a las cinco personas que estarían involucradas en el hurto frustrado a un vehículo transportador de valores en Valledupar.

Los indiciados responden a los nombres de Shirly Naybeth Clavijo Alvarado, Deyci Lilibeth Nieves Villalobos, Federico Guillermo Gebauer Cañas, Leandro Luis Arguelles Vergara y Pedro Luis Ospina Gracia.

La Fiscalía los imputó como presuntos responsables de los delitos de tentativa de homicidio, concierto para delinquir, y hurto calificado, todos agravados; además de daño en bien ajeno, y fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego accesorios, partes o municiones.

No obstante, los acusados no aceptaron los cargos endilgados. En ese sentido, mientras se surten las investigaciones y procedimientos correspondientes, los señalados fueron cobijados bajo la medida de aseguramiento en centro carcelario.

El caso se registró el pasado domingo 30 de abril. El automotor estaba adscrito a la empresa privada Brinks.

Durante las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, el fiscal 7 local URI, Fernando Fernández, aseguró que tres empleados de la compañía participaron en el meticuloso plan frustrado. Se trata de Leandro Argüelles Vergara, de 34 años; Federico Guillermo Gebawer Caña, de 55 años, y Pedro Luis Ospina García, de 48 años.

Carro de valores asaltado por los delincuentes. - Foto: Fiscalía

Para esclarecer el caso, hay un testigo clave del hecho, quien, al parecer, es compañero de trabajo de los mencionados anteriormente.

El ente acusador explicó que el domingo 30 de abril, Pedro Luis y Federico llegaron a un almacén, junto con otro compañero, para recoger el dinero.

Ese compañero, el testigo, relató: “Entramos al Éxito, recogimos el servicio y salimos; se supone que yo debía salir primero para visualizar que no estuviera nadie sospechoso. Se levantó el señor Federico y Pedro, yo me quedo atrás, cuando salgo ellos están prácticamente montados en el carro, yo me quedo detrás porque tenía que esperar que me devolvieran el carné”.

Según la narración, cuando el testigo volvió al carro, encontró la puerta entreabierta y a Pedro Luis tirado en el piso. En ese momento se percata de que hay otras personas en el vehículo (las dos mujeres con pasamontañas) y da aviso a las autoridades.

Cuando la Policía llega al lugar, los ocupantes del vehículo se dan a la huida y comienza la persecución que desencadenó el tiroteo.

Las primeras hipótesis reveladas por la Fiscalía dan cuenta de que las mujeres ingresaron al carro de valores bajo la complicidad de Federico Gebawer y Pedro Luis Ospina. Este último habría fingido ser víctima y por eso, cuando el testigo volvió al vehículo, estaba en el piso supuestamente solicitando ayuda.

“Gracias al material fílmico y fotográfico recopilado por los investigadores, se pudo evidenciar cómo ocurrió el hurto y quiénes podrían estar implicados. Además, se pudo establecer que las cámaras de seguridad ubicadas al interior del vehículo fueron dañadas para acceder a la bóveda y extraer el dinero”, señaló la Fiscalía.

En desarrollo del procedimiento fueron decomisadas tres armas, dos de fuego con su respectiva munición, una de fogueo y dos motocicletas.