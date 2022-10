Padre de Jeffrey Dahmer demandaría a Netflix

El padre de Jeffrey Dahmer está buscando asesoramiento legal para demandar a Netflix por dos nuevos programas sobre su hijo asesino en serie, según le ha dicho una fuente a The U.S. Sun.

El padre del caníbal de Milwaukee, Lionel Dahmer, de 86 años, está molesto porque nunca nadie se puso en contacto con él, en relación con la nueva y controvertida serie dramática Dahmer - Monster: La historia de Jeffrey Dahmer.

También se dice que está descontento porque el gigante del streaming Netflix no pidió permiso para utilizar las cintas grabadas por el equipo legal de Dahmer para la nueva serie documental Conversaciones con un asesino: The Jeffrey Dahmer Tapes.

Lionel ha estado viviendo los últimos años de su vida en un tranquilo pueblo de la zona rural de Ohio. Sin embargo, desde el estreno de la serie y el renovado interés por su hijo, se ha negado a hablar, aunque se dice que ha quedado como un “manojo de nervios”.

La preocupación por los fans desquiciados que se presentan en la propiedad de Lionel ha llevado a su equipo a colocar carteles de “prohibido el paso”.

En ese sentido, el asistente de Lionel, que pidió que se le llamara solo Jeb, por temor a que pudiera ser atacado, ha decidido incluso armarse para protegerse.

Jeb, de 34 años, declaró en The U.S. Sun: “Por lo que tengo entendido y por todo lo que he visto y presenciado personalmente, Lionel no fue contactado para ninguno de estos programas en Netflix.

“He hablado personalmente con algunos abogados y también hemos hablado con su editor [del programa] al respecto debido a todo el caos que está ocurriendo y las historias que hemos visto.

“Lionel y su apoderado están reuniendo información y estudiando una posible demanda contra el equipo de producción o posiblemente contra Netflix (...) Todo el mundo está diciendo que si hubo cero correspondencia, se buscan daños y perjuicios”, señaló.

En ese mismo sentido, el asistente aseveró que desde la producción de la serie y los demás formatos “hubo cero preocupación por el bienestar de Lionel”.

Por otra parte, Lionel se convirtió en una figura muy conocida por derecho propio después de que se revelara la horrenda racha de asesinatos de su hijo tras su detención en 1991.

Su libro A Father’s Story (La historia de un padre) se publicó en enero de 1994, apenas unos meses antes de que su hijo fuera asesinado a golpes, a los 34 años, por su compañero de prisión Christopher Scarver.

En sus estremecedoras memorias, Lionel explica que no tenía ni idea del asesinato y desmembramiento de 17 jóvenes por parte de su hijo, hasta que los crímenes se hicieron públicos.

Muchos de los horripilantes asesinatos posteriores de Dahmer incluían el canibalismo, la necrofilia y la conservación de las partes del cuerpo de sus víctimas.

La nueva serie dramática Dahmer, creada por el productor de Glee y American Horror Story, Ryan Murphy, alcanzó el número uno en la plataforma del gigante del streaming en su primera semana tras su estreno el 21 de septiembre.

Es la segunda serie en inglés más popular de Netflix de todos los tiempos, por detrás de Stranger Things.

Jeb dijo que, aunque no ha visto la serie completa, pero basándose en lo que le han contado, cree que retrata a Lionel de forma injusta.

“Lionel era un padre muy cariñoso. Solo intentaba hacerlo lo mejor posible en un momento de incertidumbre” y agregó que “piensa que nada de esto debería haberse hecho, toda la información que debe ser pública está ahí en su libro”.

Tras esto asegura que “todo lo demás es solo glamour y proporciona atención a los detalles que no son hechos probados. No conocen las conservaciones entre Jeff y las víctimas”.