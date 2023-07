Paola Jara hizo una confesión íntima, reveló quién la arropa en las noches sin Jessi Uribe

Desde hace unos años, Paola Jara y Jessi Uribe han logrado consolidar una gran carrera artística en el mundo del género de la música popular. Por separado, cada uno cuenta con gran experiencia y reconocimiento por parte de su fanaticada y esto hizo que su popularidad aumentara cuando los dos cantantes anunciaron que tenían un romance.

Es una de las artistas colombianas más seguidas en redes sociales. - Foto: Instagram: @paolajarapj

Luego de esto, la pareja se casó en el 2022 en una hacienda de Antioquia, región en la que nació Paula Andrea Zapata Jaramillo, nombre real de la cantante, y así la vida de los intérpretes de canciones como “La conquista”, “Como si nada” y “Usted no me olvida” han cautivado a muchos con su historia de amor.

Sin embargo, su romance ha tenido más de un detractor, pues desde el principio cuando confirmaron el noviazgo esta pareja de cantantes causó sensación en los fanáticos debido a que todavía muchos aseguran que Paola se metió en el matrimonio que tenía Jessi con Sandra Barrios, mujer que fue su esposa durante 11 años y es la madre de sus cuatro hijos.

Paola Jara, Sandra Barrios y Jessi Uribe - Foto: Tomadas de Instagram @sandrabarrios0328, @paolajarapj y @jessiuribe3 - Montaje: SEMANA

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, Paola Jara no escatima en los que le muestra a sus fanáticos sobre nuevas canciones, nuevos proyectos, giras nacionales e internacionales, pero también muestra uno que otro detalle de su vida privada. En especial si se trata de su matrimonio con el cantante Jessi Uribe.

Hace poco, y a través de las historias de esta red social, la cantante antioqueña mostró que la música no solo es lo suyo sino que también le gusta probar compartir tiempo de calidad con ella misma. Así lo dejó ver y quiso contarle a sus seguidores con quién duerme cuando su esposo está de gira o atendiendo temas laborales.

Paola Jara mostró cómo se divierte con sus mascotas, y cómo estos descansan tranquilamente junto a ella. Pero lo que más llamó la atención del clip es que una de las perritas se robó todas las miradas; se trató de Niña, quien no duda en quitarle el puesto de la cama a Jessi Uribe cuando él no está y lo más gracioso de todo es que ronca muy fuerte.

La cantante destacó que sus perros le dan seguridad cuando tiene que quedarse sola en casa y que son una gran compañía. Niña es una perrita de raza pomerania que Jessi Uribe le dio a Paola Jara como regalo de Navidad y desde entonces tratan de llevarla a todas partes y estar con ella.

Cabe recordar que la cantante tuvo una pérdida que también compartió con sus seguidores y se trató de la muerte de su perro Coffee, quien estuvo enfermo por más de 6 meses y finalmente no ganó la batalla.

“Hola a todos, paso por acá para saludarlos y, más que eso, para agradecerles por tantos mensajes de amor que me han manifestado en mis redes sociales, a quienes me han escrito por lo de Coffe. De verdad que muchísimas gracias, no han sido días fáciles para mí. Quienes tienen mascotas saben el vacío y el dolor que se siente y lo duro que es. Pero bueno, así mismo Dios también y ellos creo que lo llenan de un valor”, expuso la artista de 39 años de edad que sostiene una relación con Jessi Uribe.

Paola Jara y su perro Coffee que murió hace unos meses. Foto: Instagram @paolajarapj. - Foto: Foto: Instagram @paolajarapj.

Paola Jara narró que hizo hasta lo imposible por mantener con vida a su perro y expresó que como todas las pérdidas, la de Coffe también tiene que aceptarla.

“Él fue demasiado valiente, me han preguntado qué le pasó, yo he estado desde marzo pasado luchando, lo llevé, mejor dicho, hice lo humanamente posible para que él estuviera bien. Pero las cosas de Dios hay que aceptarlas, así tenía que ser, lo voy a amar por siempre, solo me deja cosas lindas”, dijo Paola Jara.