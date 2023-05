Paola Jara tuvo un agridulce cumpleaños: el plan con Jessi Uribe por el que pagó muy caro

No todos los días se cumplen 40 años, y Paola Jara, lejos de ser una de tantas personas que se acompleja de la edad, los presumió. En su cuenta en Instagram, donde suma más de 6,2 millones de seguidores, subió una fotografía para celebrar su entrada al cuarto piso, como se dice coloquialmente.

En el autorretrato que se tomó Paola Jara, se le ve con los ojos cerrados, las mejillas ruborizadas y muy serena, preparada para un ciclo más de vida, en el que tiene las mejores expectativas, como se evidencia en la descripción con que acompañó la imagen.

“Dicen que después de los 40 dejas de cumplir años y comienzas a cumplir sueños. Bienvenidos mis 40″, publicó Paola Jara, que también se ha desempeñado como jurado en programas de telerrealidad, como A otro nivel.

Jessi Urine y Paola Jara. Rumores sobre un posible bebé - Foto: Instagram @jessiuribe3

Un aspecto que llamó la atención de la fotografía que Paola Jara subió a Instagram fue su piel, maltrada por el sol, razón por la que acudió a una historia para explicar lo que le ocurrió: fue ulpa de un plan junto a su pareja. “Esta mañana supuestamente no había sol e hicimos clase de yoga y jummm, qué insolada la que me pegué”, relató.

Entre los comentarios de los seguidores de Paola Jara, sobresalieron: “Juemadre, me voy preparando pa ‘ir a hacerte barra a donde sea”; “ay, pero en dónde esos 40, o sea, eres una muñeca, los años te vuelven más joven” y “Pao, qué insolada tan brava, si puedes conseguir y aplicarte leche de magnesia en la piel seguro te ayudaría”

Como era de esperarse, Jessi Uribe, la pareja de Paola Jara, con quien apenas hace unos días cumplió un año de casado, la felicitó. El intérprete de éxitos musicales como Dulce pecado y jurado en el programa Yo me llamo, le dedicó unas jocosas palabras en Instagram, donde además compartió una imagen de ambos celebrando en la playa.

“Siempre felíz así te quiero ver mi amor, te amo mucho, este año será increíble. Feliz cumpleaños, mi cuarentona hermosa”, escribió.

Paola Jara no se veía casada

En conversación con SEMANA, apenas días atrás, Paola Jara manifestó que sus ideas se han estado transformando desde que contrajo matrimonio: “Sí me ha cambiado mucho el pensamiento, el hecho de haberme casado con Jessi. Conocer a Jessi me cambió mucho la forma de pensar del amor”.

“Siempre me he enfocado mucho y me enfoqué mucho en mi parte profesional, en sacar adelante mi carrera, en ser una mujer independiente. Me enfoqué en realizar, quizás de pronto, esa parte profesional primero como mujer, y de pronto le di más espera y fui aplazando un poquito más el tema de los hijos, del amor, de la familia... Lo puse como en un segundo plano de mi vida”, agregó la intérprete de Salud por él.

El chisme del momento es la posible relación que tiene con Paola Jara. - Foto: Tomada de Instagram @jessiuribe3

Paola Jara además confesó a SEMANA que nunca se vio casada: “De hecho, hasta ese momento, ni siquiera lo contemplaba en mi vida, o lo veía como... Ni lo veía, en realidad . No era la mujer que soñaba. De hecho me costó cuando me fui a casar, y sentarme a escoger el vestido de novia, pensar en eso... nunca me había visto con un vestido de novia”.

Sale a la luz video de Paola Jara cuando cantaba en el Show de las Estrellas - Foto: cuenta de instagram @paolajarapj

“Nunca me había visualizado así y para mí fue un choque, decir: ’Venga, verdad. ‘¿Yo cómo me quiero ver como novia?’. Incluso el planeador de la boda siempre era como: ‘Sos la novia más simple que he podido atender ¡No puede ser! Me soñaba más yo este día, que vos’. Pero bueno, el amor todo lo cambia, todo lo puede... El amor es muy lindo. Y me hizo cambiar muchas cosas de la vida”, relató.