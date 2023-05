“Shakira está a punto de tener lo mejor”: reconocido astrólogo colombiano

Definitivamente, este ha sido el año de Shakira. Desde que lanzó la Music Session #53 con el productor argentino BZRP, la cantante barranquillera ha encabezado varios titulares en diferentes medios de comunicación a nivel internacional.

Shakira y Bizarrap fueron tendencia con su canción a nivel mundial - Foto: Sony Music

Esta semana, la artista fue noticia tras el lanzamiento del video de ‘Acróstico’, canción que le dedicó a sus hijos Milan y Sasha. Algo que enterneció a todos sus seguidores fue la participación de los dos pequeños en el clip. Con este quedó claro que los niños heredaron la vena artística de la intérprete de ‘Día de enero’.

Desde hace varias semanas son varios los astrólogos que se han aventurado a vaticinar lo que sucederá en el futuro de la cantante. Una de las más famosas es Mhoni Vidente, quien auguró la ruptura entre la cantante y el exfutbolista del F.C. Barcelona, Gerard Piqué. Hace unos días la cubana aseguró que para Shakira las cosas no serían tan fáciles y que vendrían momentos bastante tormentosos. Según lo que le indicaron sus cartas, Piqué estaría pensando en luchar por la custodia de sus dos hijos, pues cabe recordar que es la artista quien los tiene y decidió dejar todo atrás para iniciar una vida de cero con ellos en la ciudad de Miami, Florida.

Shakira se mudó a Miami con sus dos hijos, Milan y Sasha - Foto: GC Images

Ahora el encargado de hablar sobre el futuro de Shakira fue el también colombiano Daniel Daza. Diferente a lo dicho por Mhoni Vidente, el astrólogo aseguró que se viene un muy buen tiempo para Shakira porque, según él, la cantante tiene periodos cada 12 años y se encuentra en el de ella, por lo que espera mucha más creatividad y mucha inspiración. “Ahí vamos a verla sonar con una creatividad impresionante que tiene apenas cada 12 años”, aseguró.

Según lo que le dicen las estrellas, este no será un momento en el que la cantante esté al pendiente de hacer alguna gira, pese a que no hace un tour desde el 2018, cuando recorrió varios países con ‘El Dorado Tour’. De acuerdo con las visiones de Daniel Daza, debido a que la barranquillera está muy al pendiente de su mudanza, no estaría tan interesada en organizar una gira de conciertos pronto.

Estas palabras distan de las predicciones de Mhoni Vidente, quien aseguró que Piqué estaría interesado en pelear con la cantante la custodia de los niños. Para ello se basaría en la supuesta gira de la cantante por cuenta de su próximo álbum musical que saldría a la luz este año, aunque no se conocen fechas para esto.

De acuerdo con Mhoni Vidente, para Shakira lo peor aún está por venir, pues, tendría que enfrentar dicho proceso con Gerard Piqué, quien se encuentra enojado desde que la barranquillera lanzó la Music Sessions #53. Hace pocas semanas se conoció de las supuestas restricciones que le puso la cantante al español para poder ver a sus hijos en Miami. Una de ellas es que no esté presente Clara Chía.

Shakira no soporta ver a Clara Chía cerca de sus hijos - Foto: Instagram

Los niños se han mostrado muy solidarios con su madre. Los pequeños se robaron todas las miradas tras el lanzamiento del video de ‘Acróstico’ y muchos ya consideran este tema como uno de los mejores de la artista después de Antología. Lo más curioso de todo es que aunque la cantante está pasando por un proceso complicado a nivel personal, en el plano artístico parece estar brillando igual que antes.

Hace pocos días se rumoró que la cantante tuvo una fuerte discusión con Piqué que terminó en golpes. Supuestamente, el hermano de Shakira, Tonino Mebarak, no se mostró muy a gusto con la forma en la que el futbolista le habló y la defendió con uñas y dientes.