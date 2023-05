Mhoni Vidente hizo inquietante predicción sobre Shakira; aseguró que quedaría embarazada de un deportista

Shakira y Gerard Piqué quedaron como protagonistas de una fuerte ola de noticias en los medios internacionales, debido a distintas situaciones que se presentaron en su vida personal. Una vez terminaron su relación, ambos famosos enfrentaron la presión mediática, la cual buscaba conocer detalles del fin de su amor.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

A pesar de que aún es un misterio el verdadero motivo que los llevó a tomar la decisión de ponerle punto final a su historia, la atención de algunos curiosos se posó sobre una serie de predicciones que apuntaron a revelar secretos de su pasado y de su futuro. La cantante y el exfutbolista no escaparon de estas visiones, quedando como blanco de comentarios y reacciones por lo que salió a la luz.

Recientemente, tras lo que habló ‘el Niño prodigio’ sobre la relación de Piqué y Clara Chía, Shakira captó las miradas de sus fieles seguidores con una inesperada predicción que hizo una famosa vidente. Las palabras que se compartieron estaban enfocadas en un supuesto cambio a futuro, el cual la relacionaría con otro deportista y la llegada de un nuevo integrante a su familia.

La cantante recibió predicciones sobre lo que vendría para su futuro. - Foto: Fotograma, 0:11, Shakira recibe su reconocimiento como 'Mujer del Año' | Billboard Mujeres Latinas en la Música - YouTube Telemundo Entretenimiento

De acuerdo con lo que quedó registrado en un video de El Heraldo, de México, Mhoni Vidente afirmó que sus cartas le decían que Shakira se convertiría en madre por tercera vez, y en esta ocasión sería de un deportista con el que estaría involucrada. La cubana, en diálogo con el medio, puntualizó que, en caso de no ser este personaje deportivo, el padre de la criatura será un hombre que se junta con la barranquillera desde hace un tiempo.

Mhoni Vidente es una de las pitonisas más famosas de la televisión. - Foto: Instagram

“Shakira va a ser mamá próximamente de un deportista o alguien que se viene juntando con ella”, comentó al inicio del clip.

La pitonisa detalló que posiblemente la cantante sería mamá de una niña, la cual buscaba tener con Gerard Piqué cuando estaban juntos. “Yo creo que ella se quedó con las ganas de tener una niña con Piqué y ya estaban en eso, porque ella tampoco puede tener hijos por 45 años y quiere ser mamá”, comentó, mostrando la carta que le había salido.

No obstante, es importante recordar que Daniel Daza, astrólogo colombiano, fue claro en una entrevista que concedió a Pulzo en junio de 2022, donde explicó un poco sobre la carta astral de Shakira y lo que vendría a futuro para ella. En este diálogo salió a flote lo que vendría para la cantante tras el fin de su relación con el español.

El experto en astrología mencionó que la carta astral de la artista pop era contundente con el número de hijos que iba a tener, por lo que no quedaría embarazada a futuro. Los datos eran claros y solo aparecían dos aspectos que señalaban que sería madre de Milan y Sasha.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

“Ya no va a tener más hijos, la casa 5 es la casa de los hijos, habían creído que ella iba a tener otro hijo más, pero no. El número de planetas que uno tenga en la casa 5 son el número de hijos que uno va a tener en la vida. Esta es una carta astral, uno puede entender cuántos hijos iba a tener, ella tiene dos aspectos, quiere decir que desde aquel de 2 de febrero de 1977 ella tenía que tener dos hijos, ya se sabía y no va a tener más”, explicó.

Mucho se especuló sobre el futuro de la celebridad, al punto de que se le relacionó con Lewis Hamilton y Tom Cruise, con quienes estuvo compartiendo en las últimas semanas desde que llegó a Miami.