Paris Hilton revela estas fotos de su bebé que dejaron preocupados a sus fans

Paris Hilton es una de las empresarias, modelos y actrices más famosas a nivel internacional, pues desde pequeña ha contado con ciertas comodidades que no muchos tienen la oportunidad de aprovechar y la han llevado a estar en la mira de la prensa y los paparazzi, prácticamente desde su nacimiento, pues la también DJ hace parte de una de las familias más adineradas del mundo, la cual es fundadora y dueña de la lujosa cadena de hoteles ‘Hilton Hotels and Resorts’.

Esta bella mujer incrementó su popularidad ante el público estadounidense tras su aparición en la recordada serie de televisión ‘ The Simple Life ’, la cual protagonizó con una de sus mejores amigas de la infancia, Nicole Richie, en la que las millonarias adolescentes tomaron la decisión de abandonar vida de lujos y glamour por un tiempo para trabajar en lugares comunes y ganar un poco de dinero. Esta producción llegó a tener cinco exitosas temporadas.

Adicionalmente, ha participado en importantes creaciones del mundo audiovisual como ‘National Lampoon’s Pledge This!’, ‘The Hottie and the Nottie’, ‘La casa de cera’ y su propio documental autobiográfico, ‘This is Paris’.