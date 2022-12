Participante de ‘La Descarga’ se emocionó y casi besa a Maía | ¿Se pasó?

Uno de los aspectos de la naturaleza de los realities es tener momentos que no se planean y están en el libreto, pero que de igual manera suceden y se tienen que sortear de la mejor manera, sea una discusión acalorada, un accidente físico o una situación de amor y pasión, como sucedió en uno de los últimos capítulos de La Descarga, el reality musical de Caracol Televisión.

Dicho show ha sido el escenario para diferentes hechos que han tenido trascendencia nacional, como las reacciones de algunos de sus participantes al ser eliminados, las discusiones acaloradas entre los mentores y otros hechos como un “casi beso” que casi se da en el tornamesa gigante del set del reality.

Los protagonistas fueron el participante Oropesa y su mentora, Maía, quienes deslumbraron en el escenario con una interpretación magistral y muy pasional de la canción Regresa a mí, que durante sus estrofas mostró a dos artistas totalmente compenetrados el uno con el otro hasta llegar a un final “de ataque”, donde el cubano se acercó mucho al rostro de la barranquillera, quien también estaba en el mood y para derrochar sensualidad y complicidad, asunto que el cantante aprovechó para intentar sellar la canción con un beso que la artista de inmediato evitó.

Muchos pensaron que el intento del beso era parte del show y hasta lo aplaudieron, como los mentores Gusi y Marbelle, quienes se pusieron en pie y dejaron ver su éxtasis musical ante las cámaras. “Han hecho una muestra que va a estar casi que insuperable. Nos toca ponernos bien los pantalones. Pusieron la vara donde era”, declaró el colombo-venezolano, mientras que la reina de la tecnocarrilera apuntó a decir: “Solamente, cuando uno está ahí y empieza a sentir esa magia, por ese casi beso. Esos momentos ahí se permiten porque ahí es donde realmente estamos volando en otra dimensión”.

Sin embargo, en el video que ya se volvió viral en varias redes sociales, se ve cómo Maía sí se percata al último minuto de las intenciones de su pupilo y con mucha maestría y profesionalismo voltea su rostro para no recibir el beso que quizás nunca pidió, para luego, una vez terminada la interpretación, da una paso lateral largo para apartarse del cantante y así hacer la venia final cerrando definitivamente el performance.

Y así fue como un participante por poco le da un beso a Maía en La descarga pic.twitter.com/0ENo59L7bA — Ana (@PuraCensura) December 14, 2022

“Mucho sentimiento y química en el escenario con @OficialOropesa”, trinó Maía en su cuenta oficial en la red social de Elon Musk, con un video en el que se ve toda la presentación de los dos cantantes, sin embargo, no tiene el final completo, pues no se ve el momento polémico del beso.

Este no ha sido el único incidente inusual y polémico en La Descarga. Hace unos días Jessica Cediel fue noticia y todo por el vestuario que usa en la conducción de las galas del reality, looks con los que siempre deslumbra y roba suspiros de muchos y muchas, pues su envidiable figura la hace ver como una de las mujeres más bellas de Colombia.

El asunto es que luego de un viaje que hizo la bogotana a Estados Unidos, la presentadora no pudo volver a usar nada de lo que tenía preparado para ella porque subió unos kilos de más, que a ella no le trasnochan ni le preocupan, pues ella misma dice que está “buenona” y que se le ven muy bien, por lo cual no le metió mucha mente al tema y buscó opciones igual de elegantes y sugestivas para seguir siendo una de las caras más amables y bellas del programa, en el que también se puede ver al presentador Carlos Calero y al mentor Santiago Cruz.