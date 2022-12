Participante de ‘La descarga’ conoció a Diomedes Díaz en la cárcel, esta es la historia

Gusi fue el encargado de conversar con uno de sus pupilos antes del gran ‘show’ que dio en ‘La descarga’, el reality musical del canal Caracol que desde que llegó a la TV colombiana se ha robado el cariño de los televidentes, siendo el programa más visto en el prime time.

Mientras esperaban para la presentación de ‘el Puma del Vallenato’, Gusi le preguntó sobre su recorrido musical, su carrera artística. Los dos compartieron historias sobre de dónde vienen sus apellidos y el intérprete de Indira II le contó al participante que en su nuevo álbum añadió una canción del legendario Diomedes Díaz, lo que hizo que ‘el Puma’ viajara en el tiempo y revelara su propia experiencia con el cantante vallenato.

“Es mi ídolo por naturaleza. De Diomedes tengo un recuerdo muy puntual. Yo tenía un familiar en la cárcel recluido y mi papá me la tenía al rojo con que fuéramos a visitarlo. Yo le decía ‘para qué si él ya va a salir, yo espero que salga’, cuando en esos días la noticia fue de que se entregaba Diomedes Díaz”, relató el participante, quien también fue una de las luminarias que pasaron por el reality A otro nivel.

‘El Puma’ siguió su relato dejando claro que la noticia sobre Diomedes en el centro de reclusión le hizo cambiar su opinión sobre ir a visitar a su familiar en dicho lugar, con el objetivo de poder estar a pocos metros de su ídolo, sin importar la situación en la que se encontraban.

“Me acuerdo que lo vi desde la reja en la cárcel y le pegué un grito con todas las fuerzas de mi alma, sentí que quedé como sin aire. Ese señor se paró de donde estaba y me hizo así (cruzó sus brazos y los pegó al pecho)... Me las ingenié y entré a donde estaba Diomedes. Cuando yo me acerco, él se para de la silla como si me conociera de toda la vida, me da un abrazo y yo quedo totalmente petrificado”, cuenta el cantante casi entre lágrimas, afirmando que es uno de los recuerdos “más puros” que tiene en su mente y Diomedes Díaz es el protagonista.

Luego tanto ‘El Puma’ como Gusi salieron al tornamesa gigante de La descarga para interpretar la canción Por qué razón de Juan Humberto Rois y Diomedes Díaz, encantando a los demás mentores, quienes disfrutaron junto al público de una buena minirrumba vallenata en plenas grabaciones del programa.

“Esa coda no me las esperaba”, atinó a decir Maía al término de la interpretación. “Nosotros tenemos años de estar escuchando la música de Diomedes, de tenerla aquí en la cabeza y 20 años de tener una versión original y venir a disfrutar la versión de Gusi fue un reto para mí, pero grandísimo”, declaró ‘El Puma’ cuando la presentadora Jéssica Cediel le indagó sobre sus sentimientos luego del show.

Aunque al participante no le fue tan bien en su show, pues tuvo un impase con la letra y el ritmo en una parte de la performance, tanto su mentor Gusi, como los demás, le reconocieron la habilidad para salirse de su zona de confort y afrontar nuevos retos como el de cantar canciones que ya tiene muy interiorizadas en otras versiones, además de sobreponerse a los errores, como lo hizo en vivo.

Tal asunto lo tomaron muy a buen humor, pues les dio para entonar algunas notas y frases de la canción El tropezón, de Adolfo Pacheco, cerrando la jornada con todo el vallenato posible en el reality musical que está a punto de entrar en su fase de casa estudio.